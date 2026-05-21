Первый полёт опытного образца двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в состав Госкорпорации Ростех), 19 мая 2026 года на аэродроме АО "Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова" в Жуковском состоялся первый полет опытного образца двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д, представляющего собой двухместный вариант истребителя Су-57 (Т-50). Известно, что опытный образец Су-57Д был переделан из одноместного прототипа Т-50-5Р (совершившего первый полет 27 октября 2013 года и затем перестраивавшегося в 2014-2015 годах) и сохранил его бортовой номер "055".

Опытный образец двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д (бортовой номер "055") в первом полете. Жуковский, 19.05.2026 (с) Телеграм-канал Chkala_crew

В пресс-релизе ОАК говорится:

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) приступили к летным испытаниям двухместного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Д.

Машину поднял в небо шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

"Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", - отметил Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров.

"Сегодня наши авиастроители обеспечивают беспрецедентные объемы выпуска востребованных в войсках самолетов и непрерывно работают над развитием современных авиационных комплексов. Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства", - сказали в Ростехе.

"Мы продолжаем работу над совершенствованием и расширением функционала нашего самого передового авиационного комплекса пятого поколения. Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках", - сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.

Опытный образец двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д (бортовой номер "055") в первом полете. Жуковский, 19.05.2026 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ОАК: