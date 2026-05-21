Конец "Кронштадта"

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Айгуль Абдуллиной "Дроны вылетают на гражданку. ГК "Кронштадт" сменила бренд, инвесторов и стратегию", группа компаний "Кронштадт", включающая одноименного производителя дронов для Министерства обороны России, завершила реорганизацию. Головной структурой стало "Аэромакс" - подразделение, ранее входившее в АФК "Система". Теперь группа рассчитывает зарабатывать на гражданских беспилотниках и выбраться из многомиллиардных убытков. Рынок гражданских дронов, сократившийся на треть за 2025 год, считается перенасыщенным и сложным, поэтому возврат инвестиций эксперты прогнозируют только в долгосрочной перспективе.

Беспилотный летательный аппарат "Орион" ("Иноходец") производства АО "Кронштадт" в исполнении с аппаратурой спутниковой связи (с) ГК "Кронштадт"

Головная компания производителя тяжелых военных дронов ГК "Кронштадт" в конце апреля завершила реорганизацию сменой названия на "Аэромакс", следует из ЕГРЮЛ и подтвердили источники "Ъ". Таким образом, холдинг завершил консолидацию бывших активов АФК "Система", которая начала выход из группы еще в 2022 году. С февраля 2026 года компании полностью перешли к ЗПИФ "Технофонд" УК "Мой капитал".

Теперь, согласно отчетности, группа включает АО "Кронштадт", производителя гражданских дронов "Аэромакс" и управляющую компанию структур группы ИКАР.

По словам двух источников "Ъ", предварительный интерес к "Кронштадту" был у "Технодинамики" "Ростеха". Но, по данным других собеседников "Ъ" на рынке, ЗПИФ объединил квалифицированных инвесторов, не имеющих отношения к "Технодинамике", АФК "Система" и другим крупным корпорациям. В пресс-службе ГК "Аэромакс" "Ъ" не ответили.

АФК "Система" приобрела "Кронштадт" в 2015 году за 4,8 млрд руб., после того как основатель бизнеса навигационная группа "Транзас" из Санкт-Петербурга выделила его в отдельное направление. В 2023 году, после того как АФК начала процесс выхода из активов и группу покинул Борис Алешин, одна из ключевых фигур российского авиапрома, к АО "Кронштадт" начали массово поступать иски, связанные в основном с неисполнением обязательств по договорам. На сегодня, согласно СПАРК, рассмотрение более чем 300 споров на 5,2 млрд руб. завершено, по многим стороны заключили мировые соглашения, часть требований была снижена. Процессы еще более чем на 700 млн руб. по 58 искам продолжаются. В результате проблем АО "Кронштадт", по данным источников "Ъ", вся группа получила в 2024 году, согласно РСБУ, 2,6 млрд руб. чистого убытка, в 2025 году - 4,5 млрд руб. убытка.

Сложности "Кронштадта" собеседники "Ъ" связывают прежде всего с низкой маржинальностью оборонных контрактов и меньшим, чем планировалось, спросом на флагманский продукт - тяжелый дрон "Орион". Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РБК оценивал рентабельность гособоронзаказа в 2,2% при минимально необходимых 5-10%. Руководитель аналитического центра "Новые технологии" Денис Федутинов согласен, что для Минобороны оказались более востребованы беспилотники меньшей массы. Но, по его словам, тяжелые дроны эффективны во множестве задач: от противопартизанских до контртеррористических - и потенциально востребованы в странах Африки и Азии.

По данным осведомленных источников "Ъ", ребрендинг связан с планами руководства группы выводить бизнес из финансового кризиса продажами гражданских дронов.

Среди уже присутствующих на рынке моделей - тяжелые вертолетные дроны SH-750 и SH-450 и легкие беспилотники самолетного типа Д-20 и Д-20К. Летом, по словам источников "Ъ", компания планирует выводить на рынок самый тяжелый в РФ беспилотный вертолет В-200 и агродрон А-50.

Часть собеседников "Ъ" отмечают, что успеха на рынке гражданские дроны "Аэромакса" не снискали, и сомневаются в росте спроса на них как минимум в краткосрочной перспективе. Но бывший коммерческий директор "Аэромакса" Николай Бурдин говорит, что еще с 2021 года "Аэромакс" был обеспечен контрактами, при этом наиболее дорогостоящие из них приходились на грузовые тяжелые SH. По его словам, ключевым фактором для освоения гражданского рынка станут вопросы масштабирования производства и вывода перспективного модельного ряда.

Спрос на рынке гражданских дронов в основном базируется на госзаказе, где закупки за 2025 год сократились вчетверо (см. "Ъ" от 15 декабря 2025 года). Минпромторг анонсировал сокращение бюджета на приобретение дронов примерно в три раза на 2026-2028 годы и переориентацию программы на лизинг техники. По подсчетам профильной ассоциации "Аэронекст", за 2025 год выручка от продажи дронов и услуг в гражданском сегменте рынка снизилась на 33% год к году, до 15 млрд руб. Поставки дронов в ВС РФ, по оценкам "Аэронекста", выросли с 1 млн единиц на конец 2023 года до 3,5 млн в 2025 году.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов говорит, что диверсификация бизнеса в сторону гражданского рынка - "естественная и рациональная логика" развития бизнеса, который сможет избежать простоя мощностей и потери кадров по завершении военных действий и снижении объемов гособоронзаказа. При этом, по его словам, от компаний потребуется адаптивность технологий, поскольку "их конвертация из военного в гражданское применение в определенной мере ограниченна". Глава "Аэронекста" Глеб Бабинцев называет Д-20 и Д-20К "отличными машинами", не имеющими аналогов в своем классе. Уровень их продаж, по его словам, будет зависеть от обеспечения технической и сервисной поддержки и модернизации. А вот востребованность тяжелых SH пока неясна, поскольку изначально они создавались под другие задачи и в гражданском направлении себя эффективно не показали, добавляет господин Бабинцев.

Сам рынок гражданских дронов, по словам господина Борисова, остается сложным, но будет развиваться по мере формирования спроса, отхода от госзаказа и укрепления коммерческого рыночного интереса.

Предприятиям, продолжает он, потребуются значительные и долгосрочные капиталовложения: "Возврат инвестиций может занять годы и годы". Бизнесу также придется найти те ниши, в которых беспилотная авиация либо экономически эффективнее пилотируемой, либо не будет иметь альтернатив, отмечает Федор Борисов.

Глеб Бабинцев считает, что проблема не в отсутствии коммерческого интереса к дронам или их неэффективности, а в институциональных препонах и нерешенных вопросах безопасности. "Регуляторная среда остается несовершенной, регуляторы то и дело непредсказуемо вклинивают в нормативную базу непроработанные требования",- говорит он. В пример эксперт приводит обязательства по оснащению дронов средствами криптографической защиты информации, идентификации, оборудования управления и контроля, сформулированные "на всякий случай", но без учета реальных рисков и технологической специфики. Потенциал гражданского рынка, по словам господина Бабинцева, огромен, но восстановление подавленного сегодня спроса невозможно без изменения государственного подхода.