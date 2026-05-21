Советский Т-54 назвали «АК в мире танков»

Фото: Музей отечественной военной истории
Советский средний танк Т-54 и модернизированный Т-55 заслуженно называют «автоматом Калашникова (АК) среди бронетехники». Простой и надежный танк сравним с легендарным автоматом по популярности, пишет 19FortyFive.

Отмечается, что Т-54 и Т-55 остаются одними из самых распространенных танков в мире. «Было выпущено более ста тысяч таких танков, которые служили более чем в 50 странах мира и до сих пор участвуют в боевых действиях в некоторых отдаленных уголках планеты», — говорится в материале.

Только в СССР выпустили около 35 тысяч Т-54 и 27 тысяч Т-55. Также машины этого типа производили в Китае, Польше и Чехословакии.

Базовый Т-54 весом 36 тонн нес три пулемета и пушку Д-10Т калибра 100 миллиметров. Двигатель мощностью 520 лошадиных сил обеспечивал скорость до 50 километров в час. Т-55, который приняли на вооружение в 1958 году, стал первым в мире серийным танком с автоматической системой противоатомной защиты. Танк способен выполнять задачи в условиях применения ядерного оружия. В 1985 году разработали Т-55МВ, оснащенный двигателем мощностью 620 лошадиных сил и динамической защитой.

В апреле журнал «Национальная оборона» писал, что российский Т-90М обладает всеми возможностями боевой машины 21-го века. Модернизированный танк получил мощную силовую установку, современный прицел и всеракурсную защиту.

