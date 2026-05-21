Пять сценариев развития иранской войны: Трамп оценивает варианты (Newsweek, США)

Newsweek: любой вариант развития войны США в Иране включает прекращение огня

У войны США в Иране есть пять вариантов развития, пишут аналитики Newsweek. На фоне провалившихся дипломатических усилий по перемирию и угроз со стороны Трампа эксперты дают неутешительные прогнозы. Однако все они предусматривают прекращение огня.

После нескольких недель нервной паузы в боевых действиях между США и Ираном, которая дала шанс дипломатии, перемирие окончательно оказалось на грани краха.

Президент Дональд Трамп сказал изданию Axios, что "часы тикают", и предупредил Тегеран, что если тот не выступит с более приемлемым предложением о заключении сделки, по нему будет нанесен намного более мощный удар.

Во вторник Трамп должен встретиться со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий, о чем рассказали американские официальные представители.

Займет ли Иран позицию, которую Трамп посчитает приемлемой? Или же Тегеран сделает вывод, что время на его стороне, и решит сражаться до конца?

Есть пять вероятных сценариев дальнейшего развития событий в войне США против Ирана.

1. Трамп снова бомбит Иран и добивается менее масштабной сделки, чем ему хочется

Варианты военных действий вернулись в повестку обсуждений, потому что американское руководство заявляет, что Иран отказался пойти на существенные уступки в ядерном вопросе.

Белый дом может возобновить удары по Ирану, чтобы силой вернуть его за стол переговоров, добиться уступок по ядерной программе и дать Трампу возможность заявить, что дипломатия принуждения приносит результаты.

Такое развитие событий вероятно, потому что публичные требования Трампа просты: Иран должен изменить свое предложение в лучшую сторону, а иначе удары станут более мощными.

Опасность для Трампа заключается в том, что "более мощные удары" станут для него проверкой, и он будет вынужден повторять их снова и снова, добиваясь результатов, так как в противном случае все его угрозы утратят свою силу и убедительность.

Позиция Ирана остается максималистской, несмотря на звучащие в его адрес угрозы: военные репарации, отмена санкций, возврат конфискованных активов и средств, суверенитет над Ормузским проливом.

Возобновив бомбардировки, США могут добиться ограниченных успехов в вопросе доступа, инспекций и судоходства, но не отказа Ирана от ядерной программы.

Тегеран может предложить сделку, чтобы прекратить войну и открыть путь к заключению более полновесного соглашения. Это позволит обеим сторонам заявить о некоей победе над противником и остановить экономические потери. Но более сложной работой по ядерной проблеме придется заниматься позднее.

2. Иран соглашается на компромисс: экономическая боль сильнее политического унижения

Самый оптимистический и стабилизирующий сценарий состоит в том, что Иран перейдет в отступление еще до возобновления войны.

Это назовут взаимной деэскалацией, а выступающие в роли посредников Пакистан и Катар помогут Ирану согласиться на некоторые формулировки в ядерном вопросе и по судоходству, которые удовлетворят Вашингтон. США, в свою очередь, начнут поэтапно снижать давление.

У Ирана есть мощные стимулы торговаться, так как противостояние привело к перекрытию судоходства в Ормузском проливе и к повышению цен на энергоресурсы. И то, и другое больно бьет по иранской экономике, и Тегеран со временем будет ощущать эту боль все острее.

У Трампа тоже есть стимул согласиться на несовершенную сделку, потому что после очередного тупика цены на нефть резко выросли, и в начале воскресных торгов марка Brent стоила дороже 111 долларов за баррель. Это ведет к дальнейшему повышению цен для американцев, и происходит все это в преддверии решающих промежуточных выборов.

Возобновление войны увеличит экономические и политические издержки для Трампа и отвлечет внимание его администрации от других приоритетных задач, таких как Куба, Россия — Украина и Китай.

При таком сценарии понадобятся формулировки, дающие Ирану возможность опровергнуть разговоры о капитуляции, а Трампу — заявить о результатах. Самое большое препятствие — это ультиматум самого Трампа, поскольку иранское государственное телевидение назвало американское предложение требованием о капитуляции.

3. Война возобновляется, превращаясь в управляемую патовую ситуацию

Наиболее вероятный плохой исход — это не мгновенная региональная война, а цикл из повторяющихся американских ударов, иранских ответов, перебоев в судоходстве и новых посреднических усилий, что позволит обеим сторонам претендовать на контроль над обстановкой.

Перемирие уже пошатнулось из-за американских попыток открыть Ормузский пролив. Трамп публично принизил значение этого конфликта, назвав его "стычкой" и заявив, что США полностью все контролируют. Иран с началом войны в основном заблокировал судоходство в проливе.

Соединенные Штаты сохранят подавляющее военное превосходство, но Ирану не нужен паритет на поле боя, чтобы причинить боль. Если он сохранит блокаду Ормузского пролива или сделает его работу ненадежной, такая тупиковая ситуация превратится в экономическое состязание.

Иран сталкивается с сокращением экспорта, с ростом нагрузки на нефтехранилища и с болезненными закрытиями предприятий. А США грозит дальнейший рост цен на энергоресурсы, давление со стороны союзников и новые вопросы об издержках от этого конфликта, конца которому не видно.

Патовая ситуация не позволит сторонам заявить о достижении объявленных целей, даже если им удастся какое-то время преподносить ее внутренней аудитории как успех. Трамп сможет сказать, что он продолжает давить на Иран, а Тегеран сможет заявить, что сохранил свои ядерные рычаги влияния, и опровергнуть утверждения Вашингтона о чистой победе.

Но чем дольше будет сохраняться противостояние, тем больше политическая проблема будет переходить из плоскости военной решимости в разряд экономической выносливости.

Население обеих стран будет испытывать непрекращающуюся финансовую боль от войны, которая не нужна ни одной из сторон. А это негативно отразится на результатах голосования в США и на улицах в Иране.

Союзники США по НАТО и иранский партнер Китай наверняка будут усиливать давление на Вашингтон и Тегеран с тем, чтобы они прекратили конфликт, побочные последствия от которого создают массу экономических проблем во всем мире.

4. Государства Персидского залива открыто вступают в военные действия

Самая опасная эскалация конфликта произойдет в том случае, если страны залива не захотят мириться с иранскими ударами и открыто вступят в боевые действия на стороне США, чтобы довести войну до завершения и принудить Тегеран к заключению сделки.

В этом случае реальностью станет один из главных страхов, существовавших еще до конфликта: полномасштабная региональная война со всеми сопутствующими людскими потерями и экономическими издержками.

Появилась информация о прямых ударах по Ирану, которые наносят ОАЭ и Саудовская Аравия, не признавая это публично. Это ответные атаки, осуществленные после того, как Иран нанес серию ударов по целям в этих странах с применением ракет и беспилотников.

Риски усилились после удара дронов по АЭС Барака. ОАЭ заявили, что три беспилотника пересекли западную границу страны. Два были перехвачены, а один вызвал возгорание электрогенератора за внутренним периметром атомной электростанции.

Министр иностранных дел Эмиратов Абдалла ибн Заид сообщил генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси, что "никаких последствий для радиационной безопасности" не было.

Но политический эффект все же имеет значение. Удар, нанесенный вблизи единственной атомной электростанции в арабском мире, дает странам залива больше оснований для ответных акций, для совместной обороны и для прямой поддержки американских операций в случае возобновления масштабных боевых действий.

Если союзники США из Персидского залива начнут открытые военные действия, у Трампа останется меньше возможностей для театрального балансирования на грани военной конфронтации, так как управление альянсом превратится в руководство боевыми действиями. Правда, участие стран залива также позволит ему говорить об этой кампании как о совместной военной операции, а не как об односторонней эскалации.

5. Перемирие сохраняется, давление тихо и постепенно наносит ущерб

Наименее зрелищный сценарий может иметь самые серьезные последствия. Перемирие сохраняется на словах, но блокада, противостояние в проливе, санкционное давление, риски применения дронов и скрывающиеся за всем этим правовые споры продолжаются.

Такой сценарий может показаться Трампу наиболее выигрышным, потому что он сохранит рычаги давления, и ему при этом не нужно будет немедленно принимать решение о нанесении ударов.

В этом случае начнет работать часовой механизм экономической бомбы замедленного действия, подложенной под Иран, потому что его нефтехранилища переполнятся, Тегеран будет вынужден прекращать добычу нефти на своих месторождениях, что губительно для страны, а его доходы от экспорта начнут истощаться. В такой обстановке он не сможет платить зарплаты госслужащим и предоставлять услуги.

Вся эта нагрузка будет усиливаться без заметного применения силы, а Тегеран окажется в тисках нарастающего давления без формального возвращения к боевым действиям. Но аналитики не могут сойтись во мнении о том, когда это давление будет иметь решающее значение.

При таком сценарии также будут размыты ограничительные линии конституции, так как федеральный закон под названием "Резолюция о военных полномочиях" требует прекращения несанкционированных военных действий по прошествии 60 дней, если Конгресс не разрешит применение силы, не объявит войну или не продлит этот срок.

Перемирие, которое переключит внимание публики, но не ослабит давление, может стать для Трампа самой надежной политикой в отношении Ирана.

Война как прекращение огня

Было бы ошибкой рассматривать эти сценарии как пять равноценных вариантов. Первые четыре — это драматическое развитие событий, а пятый — вполне рабочий курс, который уже приобретает свои очертания.

Трамп может бомбить, Иран может согласиться на компромиссы, пролив может вспыхнуть ярким пламенем, а страны Персидского залива могут вплотную приблизиться к войне. Но каждый из этих путей проходит через прекращение огня, которое в большей степени выполняет политическую, нежели дипломатическую работу.

Если в следующем предложении не будет того, что положит конец войне, откроет судоходство и сдержит ядерную программу Ирана, США могут постепенно прийти к самому странному из всех результатов: война, которая не прекращается, потому что все продолжают называть ее перемирием.