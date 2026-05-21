Тренировка по требованию: как обучают штурмовиков в зоне спецоперации

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Инструкторы делают ставку на действия малыми группами, борьбу с дронами и универсальные стрелковые навыки

Если до спецоперации минимальной действующей в бою тактической единицей было отделение, то сегодня это могут быть четверки, тройки или даже пары. Штурмовые группы нередко действуют без поддержки бронетехники, поэтому бойцов готовят к пешим действиям, обороне от БПЛА и универсальному владению оружием. Каждый должен уверенно работать с гладкоствольным ружьем, автоматом, пулеметом и гранатометом. Как проходят тренировки в зоне спецоперации, «Известия» увидели в 74-й отдельной мотострелковой бригаде 41-й общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Как обучают стрельбе в зоне спецоперации

Современный штурмовой бой требует от пехоты постоянного движения, умения быстро менять позиции и работать малыми группами.

— Армейская тактическая стрельба включает в себя слаживание групп, отработку навыков городского боя, передвижения со сменой укрытий, создание постоянного огневого воздействия на противника. Работа парами идет поочередно: пока один «держит» противника, другой идет. Отрабатываются многие элементы, нет ничего постоянного, необходимо постоянно совершенствоваться, — рассказывает Александр Зеленый, инструктор по тактической подготовке. Он прошел не одну боевую задачу и, отличившись в реальных боях, был назначен инструктором.

Наш собеседник подробно объясняет, что бои в стесненных условиях окопов и зданий требуют знания приемов стрельбы из неудобных положений, одинаково хорошей работы с оружием с обеих рук. Кроме того, снова важными стали ручные гранаты, и Александр рассказывает, что в подготовке делает упор и на работу с ними также с двух рук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Стараемся с первого дня прививать такие навыки. Чтобы не тратить потом время на переучивания, чтобы военнослужащий закреплял навык сразу. А когда проходит основной курс подготовки, идет совершенствование, и дальше мы что-то новое показываем. В то же время и мы сами учимся. Проходим постоянную дополнительную подготовку, получаем методические рекомендации, общаемся с другими инструкторами, — рассказывает Александр.

На стрельбище смотрим, как один из бойцов отрабатывает упражнения по тактической стрельбе из пулемета. Почти сразу становится понятно, что работает опытный стрелок: быстро перемещается между укрытиями, ведет огонь из разных положений. Заметно, насколько свободно и привычно он работает с громоздким пулеметом.

— После каждой задачи, когда выходим, обговариваем с руководством, какие были недочеты, нюансы, и начинаем новый курс. От одиночной подготовки далее — слаживание и комплексная подготовка. После этого трехдневные практические занятия, где военнослужащий показывает, чему его обучили, — рассказывает командир штурмовой роты старший лейтенант Александр Щербаков.

Кроме того, рассказывает командир, инструкторы, хотя все они и обладают большим опытом, также выезжают на линию соприкосновения, чтобы постоянно знать текущую обстановку и понимать, с чем сталкиваются солдаты.

Как бойцов обучают борьбе с дронами

Особое внимание, вплоть до одиночной работы с каждым солдатом, уделяется борьбе с БПЛА, маскировке от наблюдения с воздуха и передвижению в этих условиях.

Одно из базовых упражнений проходит прямо на стрельбище: дрон с несколькими воздушными шарами маневрирует вдоль рубежа, а боец учится поражать цель. Такие упражнения выполняют как с автоматом, так и с гладкоствольным ружьем.

Кроме навыков стрельбы, при массовых налетах важна и тактика. Александр рассказывает, как недавно, выполняя боевую задачу, один из его бойцов был атакован восемью БПЛА врага. Сбив часть из них, он смог незаметно сменить укрытие и переждать окончание налета. После этого оказал себе медицинскую помощь и вышел на связь.

Рядом по двое бойцы выполняют упражнение с РПГ-7. Это один из немногих элементов, который не меняется десятилетиями. Автоматчик прикрывает стрелковым огнем гранатометчика, пока тот готовит выстрел. Встав с тяжелой «трубой», он наводится и поражает цель, после чего по одному бойцы отходят. Растет только дистанция. Стрелять приходится дальше, чем раньше, и точнее, поскольку теперь основная цель не бронетехника, а укрытия врага — блиндажи или окна в зданиях. На соседнем стрельбище пара за парой отрабатывают движение с автоматами между несколькими рубежами, прикрывая друг друга.

Наши собеседники подчеркивают, что сегодня важно внимание к мелочам. Командир роты говорит о том, что даже такой нюанс, как страховочный трос, которым радиостанция крепится к бронежилету, может стоить жизни. Инструктор рассказывает, как помогает новичкам подгонять под себя снаряжение и одежду, собрать в ходе занятий вес комплекта, который соответствует и физической подготовке бойца, и его навыкам. А потом уже при тренировках постепенно дополнять снаряжение на каждом этапе именно тем, что будет необходимо в данный момент.


