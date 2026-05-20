Прототип двухместной версии истребителя Су-57 совершил первый полет

Прототип двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57 совершил свой первый полет в ходе начавшихся летных испытаний. Об этом 19 мая сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

«Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», — приведены его слова в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В пресс-службе ОАК уточнили, что машину поднял в небо Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел в штатной обстановке в соответствии с условиями полетного задания.

«Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства», — прокомментировали в госкорпорации «Ростех».

Истребитель фронтовой авиации Су-57 создан для решения большого спектра боевых задач, он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет способен работать круглосуточно, даже при сложных метеоусловиях и помеховой обстановке. Малая заметность позволит ему совершать полеты даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщила ОАК.

В ноябре 2023 года капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал преимуществом версии истребителя пятого поколения Су-57 с появлением второго члена экипажа то, что второй пилот сможет заниматься бортовым оружием. Эксперт отмечал, что экипаж, состоящий из двух пилотов, в российской военной авиации уже есть на МиГ-31.