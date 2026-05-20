Двухместный Су-57 будет обладать возможностями самолета боевого управления

Мантуров: двухместный Су-57 будет обладать возможностями самолета управления

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 будет обладать возможностями самолета боевого управления, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он сообщил о первом полете прототипа двухместного Су-57.

"Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", - сказал Мантуров.

Как отметили в пресс-службе "Ростеха", российские авиастроители не только обеспечивают беспрецедентные объемы выпуска востребованных в войсках самолетов, но и непрерывно работают над развитием современных авиационных комплексов.

"Созданный специалистами "ОКБ Сухого" двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.