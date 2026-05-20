В США рассказали о ядерных килотоннах российского Ту-160

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
19FortyFive: Ту-160 может нести ракеты Х-55СМ с боеголовкой на 200 килотонн

Российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 способны нести стратегические крылатые ракеты Х-55 с мощными ядерными боеголовками. О возможностях самолета рассказало американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что каждый Ту-160 может нести до 12 ракет семейства Х-55 на двух барабанных пусковых установках. «Боеголовки [ракеты] могут представлять собой либо 200-килотонную термоядерную, либо обычную осколочно-фугасную», — говорится в материале.

Дальность полета базовой Х-55 составляет около 2500 километров, а Х-55СМ с дополнительными топливными баками может пролететь 3500 километров. Современная модификация Х-555 отличается улучшенной системой управления и новой боевой частью весом 410 килограммов.

В феврале обозреватель 19FortyFive писал, что Ту-160М остается самым скоростным бомбардировщиком в мире, поэтому он может обойтись без технологий малозаметности.

