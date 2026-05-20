17 мая 2026 года в российских СМИ и блогах начала активно распространяться информация о появлении двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57. В качестве первоисточника фигурирует один из телеграм-каналов об авиации, который поместил сообщение о состоявшейся первой рулежке по заводскому аэродрому новой модификации днем ранее. Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?

Су-57, как известно, машина серийная. Его производство ведется с 2021 года на авиазаводе имени Юрия Гагарина в одноместной модификации. Двухместный вариант машины никогда не демонстрировался и не летал. По крайней мере, до мая 2026 года, когда появилась информация о его существовании. Впрочем, даже если она и появилась, но официального фото пока нет. Разве что некоторые интернет-блоги и сайты уже стали размещать следующее изображение, то ли похожее на сгенерированное, то ли реальное. Выглядит оно так:

Изображение двухместного Су-57. Источник: ОАК

В прежние времена двухместные варианты боевых самолетов создавали как учебно-боевые, в нашей стране у них появлялся, как правило, индекс УБ после названия. Сейчас для обучения лётчиков используются специальные учебные машины типа Як-130, которые позволяют обеспечить подготовку лётного состава без дополнительных линеек двухместных машин. Однако, двухместные модификации всё равно создают. Например, у пока не запущенного в серийное производство МиГ-35 есть такая — МиГ-35УБ. В 2025 году мы рассказывали о ситуации с этой машиной, которая и весной 2026 года пока не изменилась.

У самого массового семейства наших боевых самолетов, созданного на базе Су-27, двухместные машины это: Су-30 во всех вариантах (кстати, этот самолет произошел от советской учебно-боевой «спарки» Су-27УБ) и Су-34 (здесь расположение лётчиков как в Су-24, а не друг за другом как в остальных «сушках»). Существовал единственный построенный прототип двухместного учебно-боевого палубного истребителя — Су-33УБ (также известен как Су-27КУБ), где лётчики располагались как на Су-34, но он остался опытным. Что касается Су-35С, который серийно идет в ВКС России и начал поставляться иностранным заказчикам, то это только одноместная машина. Та же история с Су-57. Перспективный Су-75 тоже одноместный.

Интересно, что старый добрый МиГ-31 — всегда двухместный, как в самой последней модификации с гиперзвуковым «Кинжалом» (МиГ-31К), так и тяжелого истребителя-перехватичка (МиГ-31БМ).

Зачем нужен двухместный многофункциональный истребитель в нынешних условиях максимальной автоматизации всех процессов, когда лётчик прекрасно справляется один в том же Су-35С или Су-57? Логика создателей того же Су-30 была следующей: Двухместная компоновка обеспечивает разделение боевой нагрузки и снижение нагрузки на пилотов. Один летчик управляет истребителем, а штурман-оператор координирует тактическую обстановку, применяет высокоточное оружие и работает с РЛС (также и в МиГ-31). Это повышает эффективность при решении многоцелевых задач. При выполнении дальних перелетов и патрулирования (радиус действия Су-30 без дозаправки может превышать 1500 км), наличие второго пилота обеспечивает возможность отдыха за штурвалом, что снижает усталость экипажа в многочасовых миссиях.

Есть еще одна причина для создания двухместного истребителя на базе того же Су-57. Это экспортные поставки. Те же ВВС Индии, плотно подсевшие на двухместные Су-30 (это основной истребитель в Индии), при разговорах о совместном с Россией проекте по производству Су-57 в 2000-х годах хотели сделать на его базе FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft). Планировалось, что индийские заказчики получили бы доступ к разработке экспортной версии «пятьдесят седьмого». Были и планы по двухместной машине, но только планы. Бумаги по одноместному FGFA подписали в 2010-м, но уже в 2018 году индусы вышли из проекта, не особенно им и занимаясь. Правда, в 2025 году разговоры о поставке Су-57 возобновились, но двухместной модификации у нашей машины пятого поколения так и не пообещали, хотя индусы после Су-30 явно настроены на схожий продукт с более высокими характеристиками. В общем, тут возможна основа для появления двухместного Су-57 (или Су-57Э, или Су-57УБ, или…).

Небольшая добавка в тему. Экспортный вариант Су-57, который Россия показывала на зарубежных выставках в 2026 году, пока был одноместный. О нем мы вам тоже рассказывали в одном из материалов.

В России при нынешнем развитии интернета и вражеской спутниковой разведки долго скрывать новый вариант Су-57 вряд ли получится. Поэтому ждём появления официальных фото и видео. Или опровержения чьей-то пока неподтвержденной информации.

Иван Захаров