Замена L-39 всё-таки появится: Ведется проектирование лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолета

18 мая 2026 года на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде была официально упомянута продолжающаяся разработка нового реактивного учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС. В частности, глава Объединенной авиастроительной корпорации в своем выступлении рассказал об использовании для этого российского специализированного программного комплекса — «единого комплексного отечественного PLM-решения для разработки авиационной техники на базе T-Flex«. Откуда взялся МиГ-УТС и что это за проект?

Проект по созданию нового лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта МиГ-УТС в российских СМИ впервые был анонсирован в конце декабря 2023 года. Тогда он был подан в СМИ как инициативный и идущий на замену вырабатывающему все возможные сроки парку самолетов L-39. Такие машины выпускали в социалистической Чехословакии с советскими двигателями АИ-25, последняя поставка в нашу страну была в 1991 году. Созданный в постсоветское время и активно эксплуатирующийся для обучения российских лётчиков серийный Як-130 прямой заменой L-39 не является: он дороже и больше, но при этом и функциональнее. Но как быть с классом более простой учебной машины, «летающей парты»?

В 2010-х годах нишу пытались закрыть созданием одной интересной лёгкой машины — СР-10. Этот реактивный самолет прошел программу 3-летних летных испытаний в 2016-2019 годах и должен был пойти в серийное производство в 2021 году на Смоленском авиационном заводе.

Главное отличие – СР-10 сделали частники, потратив годы труда и пройдя все трудности начального периода. Машиной заинтересовались наши военные и всерьез стали говорить о ее подготовке к серийному производству как раз для замены L-39. Вот что писал в конце 2022 года российский сайт Mashnews: «С 2016 по 2019 год были проведены испытания СР-10 и пилотажно-навигационного комплекса, разработанного в КБ «Деталь» (г. Каменск-Уральский) специально для этого самолёта, экипажем в составе ведущего лётчика-испытателя КБ Кабанова и лётчика-испытателя Смоленского авиационного завода Королёва. «Мы испытали СР-10 практически на всех режимах, дошли до штопора, особых претензий к машине не было. Для профессионалов могу добавить, что при угле атаки 38 градусов и положения рукоятки управления двигателя (РУД) «максимал» самолёт шёл в горизонте без потери скорости и высоты на приборной скорости 150 км/ч. Такие параметры подходят даже под сверхманёвренность. И самое главное — для нашего самолёта есть не только двигатель АЛ-55, который проходит государственные испытания, но и пилотажно-навигационный комплекс российской разработки. С самолётом и его возможностями был ознакомлен заместитель начальника Краснодарского лётного училища по лётной подготовке, который высоко оценил эту машину«, — рассказывает лётчик Королёв. Чтобы запустить СР-10 в серийное производство и обеспечить лётные училища России отечественными учебно-тренировочными самолётами, не хватает лишь управленческого решения за год подготовить СР-10 к серии…» Конец цитаты.

В 2022 году проект СР-10 окончательно закрыли. Военные продолжили добивать уменьшающийся парк L-39: если в год начала специальной военной операции сообщалось о наличии в лётном состоянии около 100 таких самолетов, то по оценкам зарубежных источников уже в 2025 году летало менее 70. Понятно, что в такой ситуации нужно уже решать проблему, а не успокаивать себя. Поэтому в конце 2023 года в нишу лёгкого реактивного УТС зашла с «инициативным» проектом нового МиГ-УТС Российская самолетостроительная компания «МиГ», которая перед этим превратилась в один из филиалов Объединенной авиастроительной корпорации. Отечественные СМИ наполнили красивые компьютерные рендеры и проектные характеристики будущего самолета, после чего наступила тишина на пару лет. И вот в мае 2026 года выясняется, что работы движутся, идет проектирование в новом отечественном программном стеке. Это хорошо.

Но есть и не очень приятные моменты. Отбросив в сторону несколько лет плотной работы по СР-10, а затем начав разработку еще одного самолета МиГ-УТС практически по новой, в России оказались в ситуации крайне затянувшегося ожидания машины на замену L-39. Как мы уже писали в 2024 году, для начала главный вопрос: сколько лет уйдет на появление нового МиГ-УТС в первом опытном летном образце и его испытания? Как минимум несколько. Самолета «в железе» нет и в 2026 году. Есть какая-то компьютерная модель, но нужны годы на ее доведение до реальной учебно-боевой машины, которая нужна уже вчера. Предположим, что МиГ-УТС, используя все виды господдержки и ускорения разработчиков, удастся довести до выпуска первой опытной партии. Это можно планировать в районе 2030 года или чуть позже. С учетом скорости запуска в серию на заводе и освоения серийного производства, насытить ими летные училища можно будет не раньше середины 2030-х годов. К этому моменту все L-39 развалятся от старости…

Вернемся к проекту МиГ-УТС. Машина и ее разработчики не виноваты в том, что процесс разработки запоздал по самым разным причинам. Перспективный самолет получит тот же двигатель, что используется на Як-130 (на более крупном Яке их два, а на МиГ-УТС будет один) — полностью выпускаемый в России АИ-222-25 (или его новый вариант СМ-100). Масса пустого самолета обозначена в пределах 3500 кг, с нагрузкой – 4560 кг, длина 11,65 м, размах крыла – 10 м, высота – 4,07 м, плюс возможность нести нагрузку до 1 тонны (при желании вариант легкого штурмовика по аналогии с L-39 можно создать). При формировании облика кабины пилотов разработчики сообщали, что ориентируются на свои прежние наработки по проекту самолета МиГ-АТ и добавляют, что установят в новую машину проверенные и уже используемые катапультируемые кресла К-93. Также обещают назначенный лётный ресурс в 2 раза больше, чем у чешской машины — 8750 часов. В общем, проект нужный.

Так или иначе, но на замену L-39 должна прийти полностью отечественная многоцелевая машина с соответствующими требованиям наших военных характеристиками. Главное — чтобы процесс ее создания был оперативным и не повторил историю предшествующего «инициативного» самолета — СР-10.

В статье использованы иллюстрации ОАК с изображением перспективного МиГ-УТС, каким его видели в конце 2023 года, и фото реально летавшего самолета СР-10 с его испытаний в 2017 году.

Евгений Белкин