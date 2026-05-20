Российский рынок деталей для роботов вырастет в 25 раз

Объем российского рынка концевых эффекторов или комплектующих для промышленных роботов может увеличиться более чем в 25 раз – с 6,6 млрд руб. в 2024 г. до 168,4 млрд руб. к 2030 г. Речь идет о сменных рабочих инструментах – захватах, сварочных головках, дозаторах и других устройствах, которые определяют, какую именно операцию сможет выполнять роботизированный комплекс.

По данным аналитиков инвестиционной компании Kama Flow, объем российского рынка концевых эффекторов (сменных рабочих инструментов) для промышленных роботов может вырасти более чем в 25 раз — с 6,6 млрд рублей в 2024 г. до 168,4 млрд руб. к 2030 г. Концевые эффекторы включают захваты, сварочные головки, дозаторы и другие устройства, которые определяют функциональные возможности роботизированного комплекса и непосредственно выполняют технологические операции.

По оценке Kama Flow, к 2030 году объем отдельных сегментов российского рынка концевых эффекторов составит: металлообработка (загрузка/выгрузка станков, перемещение заготовок, сварка и обработка) — 11,52 млрд руб.; фармацевтика и биологические активные вещества (БАД) — 8,25 млрд руб.; фасовка, упаковка и перемещение продукции в косметической отрасли и бытовой химии — 8 млрд руб.; логистика — 6,6 млрд руб. Аналитики связывают рост рынка с активным расширением парка промышленных роботов в России. Согласно исследованию, к 2030 г. количество промышленных роботов в стране может увеличиться: по пессимистичному сценарию — с 20 804 штук (шт.) в 2024 г. до 40 906 шт.; по оптимистичному сценарию — до 104 320 шт.

Роботизация промышленных производств реализуется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация». На его реализацию до 2030 г. предусмотрено около 100 млрд руб. бюджетных средств. Национальный проект предусматривает комплекс мер поддержки как для производителей и интеграторов робототехники, так и для предприятий-заказчиков. Инвестиции направляются по трем основным направлениям: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание необходимой инфраструктуры и стимулирование спроса на промышленных роботов. Одной из ключевых целей национального проекта является вхождение России к 2030 г. в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации производства.

Будущее будут определять несколько отраслей экономики, ключевая среди них — робототехника, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле 2026 г.

«Мировой рынок промышленных роботов будет расти в среднем на 20-25% в год в течение следующего десятилетия. Внедрение таких машин дает ряд преимуществ — ускоряет выпуск продукции, помогает персоналу с выполнением рутинных задач, обеспечивает более стабильное качество, его контроль», — заявил Михаил Мишустин.

Среди других перспективных направлений он также выделил цифровую трансформацию, кибербезопасность и новую мобильность.

Концевой эффектор можно сравнить с кистью человеческой руки или с автомобильными покрышками, объясняет «Ведомостям» руководитель отдела цифровых решений департамента промышленной автоматизации компании «Рексофт» Вячеслав Целковский. По его словам, в процессе работы промышленные роботы выполняют большое количество однотипных движений, что приводит к естественному износу рабочих органов. При этом на захваты и другие концевые эффекторы часто приходится 20-25% от стоимости всего робота. «Поставка таких изделий всегда выгодна как дистрибьюторам, так и производителям, — отмечает эксперт. — Кроме того, смена типа производимой продукции требует замены оснастки, что также поддерживает стабильный спрос на концевые эффекторы».

Стоимость промышленного робота начинается от 4,2 млн руб. без учета государственной субсидии в размере 50%, которая предоставляется заказчикам на внедрение робототехники, об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров «Завода роботов» Андрей Гартунг.

По словам генерального директора Technored Артема Лукина, стоимость роботизированных систем Technored в среднем составляет два-четыре млн руб. в зависимости от конфигурации. Таким образом, цена одного концевого эффектора (захвата) варьируется от 400 тыс. до одного млн руб.

В мае 2026 г. заказчики внедряют роботизированные комплексы значительно активнее, чем в 2023-2024 г., отмечает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Такую динамику он связывает со стремлением предприятий к сокращению издержек, а также с усугубляющимся дефицитом кадров на производстве.

По данным «Коммерсант», в январе 2026 г. объем российского рынка промышленной робототехники в 2025 г. составил 7,86 млрд руб., продемонстрировав рост на 14% по сравнению с 2024 г. При сохранении текущих темпов развития к 2030 г. рынок достигнет 15,1 млрд руб.