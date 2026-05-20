80 кораблей-беспилотников пополнят ВМС США для противодействия Китаю

Военный корабль

ВМС США скорректировали свой план развития до 2032 года, добавив в него строительство 80 надводных и подводных судов-беспилотников. Всего США планируют иметь в составе ВМС 450 судов различного класса, куда помимо беспилотников войдут 299 боевых кораблей и 68 вспомогательных судов.

Из 80 безэкипажных кораблей (БЭК) 47 — это средние надводные беспилотники (MUSV), к 2056 году планируется довести их численность до 72. Кроме них планируется построить 16 сверхкрупных подводных беспилотников (XLUUV), на что к 2031 году будет истрачено $1,1 млрд. Что касается обычных боевых кораблей, то здесь делается ставка на строительство к 2055 году 15 атомных линкоров типа «Трамп» (BBG(X)). По прогнозам командования ВМС, в ближайшие пять лет на их разработку и строительство может уйти $43,5 млрд. По мнению ряда военных экспертов, реализация этих сверхдорогостоящих амбициозных планов вызывает большие сомнения. Во-первых, объявленная цена атомных линкоров может быть гораздо больше — до $20 млрд. за корабль, а на строительство лишь первого корабля серии уйдет не меньше 10 лет. Во-вторых, у большинства работающих на ВМС США верфей нет соответствующих лицензий на строительство атомных судов — в то время как те верфи, у которых они есть, располагают весьма ограниченными техническими возможностями.

Александр Агеев