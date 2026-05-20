Войти
Деловая газета "Взгляд"

Генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России

416
0
0
Военные учения ОДКБ
Военные учения ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Генсек ОДКБ Масадыков анонсировал масштабные военные учения в России

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести осенью текущего года на территории России комплекс учений с опорой на боевой опыт специальной военной операции, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Осенью текущего года на территории России состоится масштабная серия военных маневров стран ОДКБ, передает ТАСС. Об этих планах рассказал генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков во время выступления в Вене.

Заявление прозвучало на площадке ОБСЕ в рамках круглого стола, посвященного роли альянса в укреплении международного мира. "В целях повышения выучки, слаженности и мобильности коллективных сил проведем осенью на территории РФ комплекс учений с опорой на передовой опыт боевых действий, полученный при проведении специальной военной операции", – подчеркнул Масадыков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Панкин указал на важность укрепления военных возможностей союзников.

Минобороны России объявило о проведении учений сил организации в текущем году на территории трех стран.

Президент Владимир Путин предложил членам альянса начать масштабное обновление военного арсенала.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ОБСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М