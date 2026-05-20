Генсек ОДКБ анонсировал масштабные военные учения в России

Генсек ОДКБ Масадыков анонсировал масштабные военные учения в России

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует провести осенью текущего года на территории России комплекс учений с опорой на боевой опыт специальной военной операции, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Осенью текущего года на территории России состоится масштабная серия военных маневров стран ОДКБ, передает ТАСС. Об этих планах рассказал генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков во время выступления в Вене.

Заявление прозвучало на площадке ОБСЕ в рамках круглого стола, посвященного роли альянса в укреплении международного мира. "В целях повышения выучки, слаженности и мобильности коллективных сил проведем осенью на территории РФ комплекс учений с опорой на передовой опыт боевых действий, полученный при проведении специальной военной операции", – подчеркнул Масадыков.

