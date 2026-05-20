Войти
Деловая газета "Взгляд"

В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия

334
0
0
Флаги Литвы и НАТО
Флаги Литвы и НАТО.
Источник изображения: dostoinstvo2017.ru

В Литве начали дискуссию о размещении в стране ядерного оружия союзников

Власти Литвы начали обсуждать возможность изменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия союзников, чтобы адаптироваться к нынешней геополитической обстановке, пишут местные СМИ.

Руководство Литвы одобрило старт внутренней дискуссии о возможных поправках к конституции, которые открыли бы путь к размещению на территории страны ядерного оружия союзников, передает ТАСС со ссылкой на портал национального радио LRT.

По данным портала, спикер Сейма Юозас Олекас заявил: "На фоне нынешней геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений". Сейчас статья 137 конституции запрещает размещение в Литве оружия массового поражения и иностранных военных баз.

Инициативу начать обсуждение поддержал президент Гитанас Науседа. Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также выступил за межпартийную дискуссию по этому вопросу.

Как отмечает LRT, для внесения изменений в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

Ранее Науседа выразил готовность принять на территории республики дополнительных американских военных и занялся строительством инфраструктуры для их размещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечают соревнование Польши и Литвы за выводимый из Германии американский контингент ради политических и экономических выгод.

А глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности НАТО нанести удар по российским военным объектам в Калининграде.

Тимур Шайдуллин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Польша
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М