Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе.

Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе?

В Белоруссии начались тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Как сообщает Минобороны, к участию привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Мероприятие имеет несколько целей. Планируется, что военные будут совершенствовать навыки работы руководящего и оперативного состава при подготовке действий по сдерживанию вероятного противника. Кроме того, в рамках учений пройдет оценка общего уровня подготовленности войск к решению задач по предотвращению агрессии.

Всего к тренировке будут привлечены более 64 тыс. военных, а также свыше семи с половиной тысяч единиц техники: около 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь представляют собой подлодки стратегического назначения. Некоторыми деталями учений делится и белорусская сторона.

Так, Минск будет представлен частями ракетных войск и авиацией. Армии двух государств также отработают "вопросы доставки ядерных боеприпасов". Основной упор военные сделают на скрытность, перемещение на значительные расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств.

В ведомстве подчеркивают: тренировка является плановой и по своей сути "не направлена против третьих стран". Однако дипломатические ведомства России и Белоруссии ранее выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность текущей ситуацией в сфере ядерного сдерживания – как в мире в целом, так и в Европе особенно.

Москва и Минск отмечают, что государства НАТО продолжают ускоренно милитаризироваться, что создаст прямые угрозы для региона. Особенно подозрительно на этом фоне выглядят стремления ядерных держав Европы усиливать координацию друг с другом, а также прорабатывать вопросы вовлечения в свою орбиту западных стран, не обладающих подобными вооружениями.

Эти тенденции, уточняют Москва и Минск, вынуждают Россию и Белоруссию "прибегнуть к компенсирующим мерам в военно-ядерной сфере". При этом действия двух государств проходят в строгом соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не оказывают дестабилизирующего воздействия на регион.

Действительно, за последнее время атомные амбиции европейцев заметно возросли. Главным зачинщиком здесь является Франция, предложившая Польше провести совместные ядерные учения, в рамках которых Варшава и Париж будут имитировать нанесение ударов по военным объектам на территории России и Белоруссии.

Кроме того, еще в марте Макрон анонсировал "значительные изменения" в ядерной доктрине страны. По его словам, Париж вступает в фазу "усиленного сдерживания" в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией.

Все они смогут разместить на своей территории французские "стратегические военно-воздушные силы", которые таким образом станут контролировать "глубину Европейского континента".

О размещении ядерного вооружения на собственной территории начинает задумываться и некогда нейтральная Финляндия. Так, в апреле Минобороны республики сообщило, что правительство рассматривает возможность снятия правовых барьеров на ввоз атомных устройств и их дальнейшее хранение в стране. Таким образом, Хельсинки якобы желают максимально "использовать оборонные механизмы НАТО".

"Необходимость подобных учений продиктована самой логикой совместного управления вооружениями. Например, боеголовки принадлежат России, тогда как пусковые установки находятся на территории Белоруссии. Именно поэтому отработка этого взаимодействия является обязательной", – сказал Александр Алесин, белорусский военный эксперт.

"При этом в настоящий момент мы видим небывалый взлет ядерной эскалации,

вызванный агрессивными действиями европейских государств. На этом фоне проведение учений выглядит оправданным и обоснованным, поскольку Минск и Москва стараются отработать скрытные варианты ответа на действия вероятного противника", – подчеркивает он.

"Важно отметить, что само заявление о проведении учений является частью более широкой информационной политики двух государств, являющейся ответом на нарастающее давление Запада. Кстати, недавнее награждение Владимиром Путиным Московского института теплотехники (МИТ), где были созданы комплексы "Тополь", "Ярс" и "Булава", также укладывается в эту логику", – добавляет собеседник.

"Необходимый сигнал Европе передает и испытательный пуск "Сармата". Все эти события дают Старому Свету понять, что Союзное государство не будет сидеть сложа руки, пока Евросоюз продолжает идти по пути милитаризации и опасной эскалации отношений. Неприятель в случае агрессии получит достойный ответ", – уточняет эксперт.

В то же время говорить о нарушении Москвой и Минском норм ДНЯО в корне неверно.

"Для этого попросту нет никаких оснований. Американские ядерные боеприпасы размещены в ряде европейских стран, что давно воспринимается как норма. А вооружения РФ, дислоцированные в пределах Белоруссии, являются продолжением этой навязанной нам логики противостояния", – говорит он.

"Собственно, суть проводимых учений и сводится к слаженной и своевременной отработке применения всех компонентов, необходимых для применения столь мощного вооружения. Отдельно добавлю, что Москва и Минск в этом плане действуют в рамках принципа соразмерности ответа на последовательное наращивание ядерного потенциала НАТО", – полагает Алесин.

С тем, что совместные учения стали прямым ответом на масштабную милитаризацию Североатлантического альянса, согласен и военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напоминает: серьезные ударные средства сегодня размещаются уже не только в Польше и Румынии, но и в Прибалтике, что "превращает Белоруссию в оперативно-тактический балкон, простреливаемый со всех сторон".

"При этом враждебность по отношению к Минску открыто декларируется Варшавой, Киевом, Ригой и Вильнюсом,

– продолжает он. – В этой связи вопросы стратегического сдерживания неминуемо теряют исключительно теоретический характер, вынуждая Союзное государство дать недоброжелателям твердый и четкий ответ".

По словам эксперта, ядерный фактор здесь подходит как нельзя лучше. "Именно он позволяет нам нивелировать любые попытки стран восточного фланга НАТО доминировать в регионе. Кроме того, он же делает цену возможной конфронтации для них невероятно высокой, заметно увеличивая риски текущей милитаризации", – говорит собеседник.

Таким образом, подчеркивает Анпилогов, проводимые учения являются недвусмысленным сигналом для Запада. "В случае любой провокации Москва и Минск готовы и способны перевести конфликт в плоскость применения ядерного оружия для защиты собственных территорий.

Силы развернуты, находятся в боевой готовности, и этот факт сам по себе является мощным инструментом сдерживания агрессии НАТО".

Касаясь вопроса о соблюдении ДНЯО, эксперт напоминает: ключевой аспект этого документа – вопрос суверенитета над вооружениями. "Функции ядерного планирования по-прежнему принадлежат исключительно Генеральному штабу ВС России, ровно по той же логике, по которой действуют и США, размещая ядерные боеприпасы в странах Западной и Южной Европы", – добавил он.

"Международное сообщество фактически смирилось с такой практикой, как с устоявшейся нормой. И российские, и американские ядерные вооружения по-прежнему остаются частью планирования принципов сдерживания – а значит, оснований трактовать происходящее как нарушение договора попросту нет", – резюмировал Анпилогов.

Евгений Поздняков,

Валерия Крутова