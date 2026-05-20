Войти

СМИ утверждают, что военные РФ обучались использовать беспилотники в Китае

393
0
0
Военнослужащий ВС РФ с БПЛА
Военнослужащий ВС РФ с БПЛА.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Reuters: военные РФ проходили подготовку в КНР перед отправкой на Украину

Вооруженные силы КНР тайно обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце 2025 года, а некоторые из них с тех пор отправились воевать на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы и европейские разведывательные агентства.

В публикации отмечается, что тренировки российских военных преимущественно были сосредоточены на использовании беспилотников. По данным агентства, солдаты РФ проходили подготовку на военных объектах в Пекине и Нанкине.

По данным агентства, обучение описано в российско-китайском соглашении, которое было подписано высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года. В нем также идет речь о том, что сотни военнослужащих КНР будут проходить подготовку на военных объектах в России.

Источники утверждают, что значительное количество российских военнослужащих, прошедших подготовку в Китае, являются военными инструкторами, которые могут передавать полученные знания по цепочке командования.

В апреле министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Москве заявил, что военное двустороннее сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки в мире является одним из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности.

Ранее в Китае высказались об испытании Россией ракетного комплекса «Сармат».

Самер Мустафа

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М