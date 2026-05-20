В НАТО назвали армию Европы "нонсенсом и оксюмороном"

Флаг Евросоюза
Источник изображения: @ PATRICK SEEGER/EPA/ТАСС

Драгоне: армия Европы — это нонсенс и оксюморон, поскольку у НАТО нет своей армии

Армия Евросоюза (ЕС) — это «нонсенс и оксюморон», возможна лишь европейская компонента в рамках НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне, передает ТАСС.

«У НАТО есть сильная структура управления и военные планы. Тогда как у ЕС есть огромные финансовые возможности и промышленность, которых нет у НАТО. ЕС и НАТО созданы, чтобы дополнять друг друга, и должны твердо придерживаться этого принципа», — сказал он.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.

Георгий Галоян

