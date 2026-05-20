Индийские разработчики испытали прототип электромагнитной катапульты

Флаг Индии
Источник изображения: военное.рф

Прототип электромагнитной катапульты, разработанный Индийским институтом исследований плазмы, перешел от лабораторных экспериментов к полномасштабной демонстрации в реальных условиях. Как уточняет NextGenDefense, в ходе контрольных испытаний система подтвердила полную мощность в 8 килоньютонов, разогнав до 18 м/с полезную нагрузку массой 170 кг.

"Ускорение обеспечивается четырьмя комплектами двухсторонних линейных индукционных двигателей, дополненных специальной тормозной системой, использующей ту же архитектуру, – поясняет издание. – С помощью электромагнитных катапульт индийские ВМС смогут снизить требования к длине палуб авианосцев, если сравнивать с традиционными паровыми катапультами, одновременно повышая эффективность запуска".

Подчеркивается, что все компоненты установки были спроектированы, изготовлены, собраны и протестированы индийскими специалистами.

Переход от паровых катапульт к электромагнитным системам запуска представляет собой крупный технологический сдвиг. Такие установки позволяют точно контролировать ускорение, адаптируясь к различным массам летательных аппаратов и снижая структурные нагрузки на планеры. Это позволяет запускать как тяжелые боевые самолеты, так и более легкие беспилотные системы в оптимальных условиях. Однако системы электромагнитного запуска требуют очень высоких пиковых электрических нагрузок в течение коротких промежутков времени, что предъявляет жесткие требования к бортовой системе генерации и распределения электроэнергии.

Электромагнитные катапульты стали применять раньше всех американцы: ими оснащают авианосцы нового поколения класса "Джеральд Р. Форд". В конце 2025 года китайский флот принял на вооружение авианосец "Фуцзянь", который стал первым кораблем КНР с такими устройствами. Аналогичную систему планируется использовать в конструкции будущего французского авианосца типа PA-NG.

Индийская система пока находится на стадии прототипа, но демонстрация в реальных условиях свидетельствует о существенном прогрессе индийских разработчиков.

