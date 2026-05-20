В Госдуме назвали цель ядерных учений России

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Депутат Колесник: одна из целей ядерных учений — демонстрация Западу силы оружия

Целью любых учений является совершенствование боевой подготовки вооруженных сил. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя начавшиеся учения по применению ядерных сил России в условиях угрозы агрессии.

«Цель — это поднятие уровня подготовки. Необходимо посмотреть на это, исходя из реалий совершенствования тактики, стратегии боевых действий», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам Колесникf, одна из составляющих учений — это демонстрация врагам России силы оружия, так как в настоящее время слишком много агрессивных заявлений со стороны коллективного Запада.

«Эти учения покажут им, что с ними может быть в случае агрессивных боевых действий в сторону нашей страны. Я думаю, результаты этих учений частично будут опубликованы, чтобы Запад понимал, чем закончится агрессия против России», — заключил он.

Министерство обороны России в этот же день сообщило, что в ВС РФ в период с 19 по 21 мая пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии, сообщает 360.ru. Уточняется, что учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава в организации управления подчиненными войсками.

Кроме того, командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев 12 мая сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», передает RT.

