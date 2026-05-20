В США посчитали потери авиации в рамках операции «Эпическая ярость»

Исследовательская служба Конгресса США опубликовала доклад по потерям американской авиации в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Как отмечает американская пресса, такие потери США не несли уже длительное время.

Согласно отчету, за шесть недель боевых действий против Ирана США потеряли 42 летательных аппарата, включая стратегические беспилотники. Как подчеркивается, в доклад не вошли те летательные аппараты, которые были повреждены, но не критично.

Итак, самые большие потери у американцев понесли ударные БПЛА MQ-9A Reaper, за шесть недель сбито 24 беспилотника. Причем эти потери уже не восполнить, компания General Atomics закрыла линию производства данных беспилотников из-за отсутствия заказов на них. Максимально, чем может помочь компания, — это собрать пять новых машин из оставшихся на складах деталей. Также над Персидским заливом был потерян один беспилотник MQ-4C Triton, предположительно сбит иранцами.

Все остальные потери приходятся на пилотируемую авиацию, 17 самолетов и вертолетов или уничтожены, или повреждены без шансов на восстановление. Больше всего американцы потеряли самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker — 7 единиц. Из них пять были уничтожены на земле в результате иранского удара, еще два столкнулись в воздухе.

Потеряны 4 истребителя F-15E Strike Eagle, из них три «по ошибке» были сбиты истребителем F/A-18 ВВС Кувейта и один иранской ПВО. Один самолет ДРЛО E-3 Sentry (AWACS) уничтожен на земле ударом Ирана. Один истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения от иранской ракеты и совершил аварийную посадку. Один штурмовик A-10C уничтожен во время поисково-спасательной операции пилотов F-15. Тогда же спецназом уничтожены два специализированных транспортных самолёта MC-130J ССО ВВС США, чтобы не достались Ирану. И значительные повреждения получил один вертолёт HH-60W Pave Hawk.

На данный момент Пентагон оценивает общую стоимость операции «Эпическая ярость» в 29 млрд долларов, но это не окончательная сумма, подсчеты еще продолжаются.