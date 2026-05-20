В России начались масштабные ядерные учения. Что нужно знать

ВС России начали учения по подготовке и применению ядерных сил

Вооруженные силы России проводят трехдневные учения по подготовке и применению ядерных сил. Это самые масштабные тренировки с 2024 года, в которых примут участие свыше 64 тыс. военнослужащих. Как и два года назад, будут задействованы подразделения Вооруженных сил Белоруссии, которые отработают развертывание ядерных вооружений на своей территории. Чем примечательны учения и как за два года изменились обстоятельства их проведения — в материале «Известий».

Как пройдут учения

• С 19 по 21 мая Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Подобные маневры, во время которых проверяется боеготовность ядерных сил сдерживания, проводятся с периодичностью в один-два года.

• В 2026 году к участию в учениях привлекаются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего будет задействованы 64 тыс. военнослужащих и свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники. Особенностью учений станет использование свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе восьми ракетных субмарин стратегического назначения.

• В ходе учений будут приведены в боевую готовность формирования и воинские части ядерных сил наряду с соединениями их всестороннего обеспечения. Центральным событием маневров должны стать пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Командование ВС РФ оценит навыки работы личного состава и организацию управления войсками, проверит уровень подготовки в ходе выполнения задач по отражению агрессии.

Изменения по сравнению с 2024 годом

• Последние близкие по масштабу учения проходили весной и летом 2024 года. Тогда акцент был сделан на отработке использования нестратегических ядерных сил. Учения проходили в три этапа. На каждом из них ракетные соединения Южного, Ленинградского и Центрального военных округов отработали получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение для подготовки к проведению пусков.

• Также к ним подключались подразделения авиации Воздушно-космических сил, которые отработали снаряжение авиационных средств поражения, и экипажи кораблей Военно-морского флота, осуществлявшие снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования. При этом в прошлый раз Минобороны не подчеркивало, в каком объеме была морская составляющая учений, в то время как сейчас было анонсировано внушительное участие морских сил, представляющих два флота.

Контекст учений

• Предыдущие ядерные учения стали реакцией на провокационные заявления западных официальных лиц, которые обсуждали отправку военных контингентов на территорию Украины и выражали готовность осуществить ее. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон допускал размещение войск НАТО для участия в боевых действиях с ВС РФ. Также МИД России отмечал, что проведение учений было связано с передачей Украине американских ракет ATACMS и истребителей F-16. Маневры проходили по поручению президента России Владимира Путина.

• Сегодня учения проходят на фоне более напряженной международной ситуации. По данным Службы внешней разведки России, Европейский союз прорабатывает вопрос создания собственного ядерного оружия и намерен оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания на основе потенциалов Франции и Великобритании. Также в последнее время участились разговоры об использовании территории стран НАТО для украинских ударов с использованием беспилотников, в связи с чем проведение ядерных учений становится не просто сигналом в ответ на провокации, а демонстрацией готовности к отражению агрессии.

• На этом фоне особенностью учений является их масштабность и отработка подготовки и применения по всей цепочке — от получения приказа до реализации. На это же указывает и одновременное участие как наземных, так и морских сил, что может считываться как сигнал в ответ на эскалацию со стороны ЕС и НАТО в Балтийском море и общую милитаризацию стран Балтии.

Интеграция с Белоруссией

• За два года изменилась также роль Белоруссии в ядерном сдерживании. В 2024-м вооруженные силы страны впервые приняли участие в учениях, отработав вопросы совместной подготовки частей к боевому применению нестратегического оружия. Тогда Белоруссия стала одной из площадок для размещения средств доставки ядерного оружия и участником отдельных элементов подготовки.

• Теперь министерство обороны Белоруссии анонсировало, что целью совместных с Россией тренировок станут совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности военной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов со всей территории республики. Во время учений упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния и проведения расчетов для применения сил и средств. Во взаимодействии с российскими военнослужащими будут отработаны вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению.

• За два года Белоруссия из площадки для размещения ТЯО стала полноценной участницей ядерного сдерживания, и его отработка будет охватывать всю территорию Союзного государства. Расширение «зонтика», полноценная отработка сдерживания — это четкий сигнал агрессивно настроенным по отношению к России странам.

Что это означает

• Впервые за долгое время Россия проводит комплексные ядерные учения, направленные не столько на стратегическое сдерживание, сколько на отработку тактического вооружения. Обращает на себя внимание как глубина отработки — задействованы два флота, РВСН, авиация, разные округа — так и ее география, то есть более полное вовлечение Белоруссии и отработка применения размещенного там ЯО. Масштабные учения становятся не только тренировкой, но и политическим сигналом странам НАТО о готовности Союзного государства к обороне, отработанной по всей цепочке от получения приказа до его реализации и обеспечения.