США продолжили подготовку украинских лётчиков истребителей F-16

В первом квартале текущего года США в рамках международной коалиции продолжили подготовку украинских летчиков американских истребителей F-16. Об этом следует из отчёта генерального инспектора операции «Атлантическая решимость» для Конгресса США.

В общей сложности за отчётный квартал американские военные подготовили 394 военнослужащих ВСУ. Обучение украинских лётчиков осуществляется на базе Объединённой многонациональной группы по подготовке, дислоцированной на полигоне Графенвер в Германии. На той же базе американскими инструкторами в рамках программы Iron Phoenix был впервые проведён шестимесячный курс подготовки украинских экипажей БМП Bradley и БТР Stryker. Кроме того, военнослужащих ВСУ обучали обслуживанию американских артиллерийских систем M777.

В то же время, по оценкам Пентагона, российские войска сохраняют стратегическое преимущество на поле боя. В представленном Конгрессу докладе отмечается, что российская армия превосходит ВСУ по большинству ключевых направлений ведения войны. В Пентагоне считают, что тогда как украинская сторона сталкивается с критической нехваткой боеприпасов, БПЛА и комплектующих для них, ВС РФ будут продолжать наступление с целью полного установления контроля над Донбассом и другими российскими территориями. Американцы обеспокоены, что в ВСУ недостаточно кадровых ресурсов для эффективного противостояния более многочисленной и лучше оснащенной российской армии.