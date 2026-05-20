ВВС Марокко приобрели самолеты C-295W

Источник изображения: Фото: DAGM Spotting foto

ЦАМТО, 19 мая. Как стало известно, ВВС Марокко являются заказчиком самолетов ВТА C-295W компании Airbus Defense and Space, о чем ранее не сообщалось.

Один из самолетов (р.н. CN-AMT и с.н. 253), предназначенных для Марокко, был сфотографирован 12 мая на предприятии в Севилье (Испания).

По данным испанских источников, командование ВВС Марокко заказало как минимум два самолета C-295W. Рабат пока официально не раскрыл детали подписанного с Airbus Defense and Space контракта.

ВС Марокко закупают в Испании значительные объемы военной техники в рамках наметившегося сближения между двумя странами. Заказ на C-295W полностью вписывается в эту концепцию.

Новые C-295W пополнят парк военно-транспортной авиации ВВС Марокко, который в настоящее время состоит их шести CN-235, четырех C-27J Spartan и 14 C-130H Hercules. Как предполагается, C-295W не смогут заменить устаревающие C-130H, поскольку данные модели относятся к разным категориям. Тем не менее, приобретенные у Airbus самолеты дополнят и усилят возможности ВВС Марокко по тактической воздушной перевозке войск и грузов.

Размещенный ВВС Марокко заказ совпадает с приобретением C-295 соседним Алжиром. В мае 2026 года стало известно, что правительство Испании в 2025 году одобрило продажу ВВС Алжира 8 самолетов C-295 стоимостью 385,2 млн. евро, сборка которых будет осуществляться компанией Airbus в Севилье. На вооружении ВВС Алжира уже имеется 5 самолетов C-295.

Стремление Марокко обеспечить себя собственными самолетами C-295W свидетельствует о том, что Рабат не желает уступать своему региональному конкуренту в сфере оперативного развертывания войск.

Признание Мадридом в 2022 году марокканского Плана автономии для Западной Сахары в качестве единственной основы для разрешения территориального спора способствовало налаживанию двусторонних отношений, в т.ч. в оборонной сфере.

