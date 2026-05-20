ЦАМТО

Сербская компания PR-DC разработала гексакоптер с 7,62-мм пулеметом

IKA-20M
Гексакоптер «IKA-Bomber» («IKA-20M») от компании «PR-DC» с системами сброса под миномётные мины, на выставке вооружения «Гранит 2023».
Источник изображения: Военный осведомитель

ЦАМТО, 19 мая. Сербская компания PR-DC 14 мая объявила о завершении разработки БЛА-мультикоптера IKA-20-M с новой конфигурацией вооружения, включающей 7,62-мм пулемет с боекомплектом в 250 патронов.

БЛА, получивший обозначение IKA-MACHINE-GUN (IKA-M-MG762), создан на базе аппарата IKA-20-M, представляющего собой сертифицированный гексакоптер военного класса, который может автономно применяться в любое время суток и нести полезную нагрузку нескольких типов, в зависимости от выполняемой задачи.

Разработка конфигурации с пулеметом подчеркивает адаптивность военной платформы IKA-20-M и ее возможность нести различные варианты вооружения. Ранее компания PR-DC уже представила варианты IKA-20-M, позволяющие применять ракеты, а также свободнопадающие авиационные боеприпасы (60-мм мины).

Установленный на БЛА 7,62-мм пулемет M86 весом 11,6 кг позволяет поражать цели на дальностях до 1000 м. Его скорострельность составляет 700-800 выстр./мин.

Как сообщал ЦАМТО, IKA-20-M представляет собой БЛА-гексакоптер военного назначения максимальной взлетной массой 70 кг. Размеры аппарата – 2490x2400x670 мм. Фюзеляж изготовлен из композита, армированного углеродным волокном. БЛА может автономно выполнять полеты продолжительностью до 40 мин. и нести полезную нагрузку весом до 20 кг. Аппарат развивает скорость до 90 км/ч. Так, БЛА может нести до трех 57-мм авиационных ракет (например, BR-1-57, BR-2-57, BR-20-57 или S5), запуская их по очереди для поражения нескольких целей в одном полете.

