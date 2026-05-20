Российский «Одиссей» увеличил дальность полета БПЛА на десятки километров

«Народный фронт»: Ретранслятор «Одиссей» увеличил дальность полета БПЛА

Российский воздушных ретранслятор «Одиссей» увеличил дальность полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на десятки километров. Об этом ТАСС рассказали в «Народном фронте».

Как уточнили в конструкторском бюро «Авиатехнолаб», дрон-ретранслятор «Одиссей» создан совместно с бригадой спецназа Воздушно-десантных войск. Тестовая партия изделия поставлена в войска, в ходе испытаний ударный БПЛА при помощи ретранслятора увеличил дальность полета до 70 километров.

Ранее Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщил агентству, что модуль связи «Кузнечик» получил режим «Подхват», позволяющий удвоить радиус боевой работы беспилотников.

В апреле ЦБСТ сообщил, что расположенная в Санкт-Петербурге компания «Кравт» начала серийное производство складных FPV-дронов «Матрешка» с системой донаведения.