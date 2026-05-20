Шведские военные выбрали французский проект для постройки новых фрегатов

Шведское правительство выбрало французскую компанию Naval Group в качестве предпочтительного поставщика фрегатов нового поколения класса "Лулео" (Luleå). Соответствующее объявление прозвучало во время брифинга на борту корвета класса "Висбю" в Стокгольме, на котором присутствовали премьер-министр Ульф Кристерссон и глава военного ведомства Пал Йонсон.

Как уточняет Naval News, в рамках этой программы компания Naval Group построит для Швеции четыре новых фрегата по проекту FDI на общую сумму примерно в 40 млрд шведских крон (около 4,25 млрд долларов США).

Проект фрегатов класса "Бельхарра" (типа FDI), ВМС Франции Les Echos

По словам министра обороны Пала Йонсона, выбор Стокгольма обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая зрелость французской разработки, перспективу более сжатых сроков поставки и возможности для разделения затрат между Францией и Грецией. Он также подчеркнул, что предлагаемое Naval Group решение уже включает хорошо зарекомендовавшую себя систему противовоздушной обороны.

Кроме того, будущие корабли будут сконфигурированы для противолодочной борьбы.

Йонсон также отметил, что Швеция намерена интегрировать ряд систем собственного производства. К ним относятся противокорабельная ракета RBS-15 от компании Saab, торпедный комплекс Torpedo 47, радар G1X и дистанционно управляемые оружейные модули Trackfire.

По имеющимся данным, французское предложение предполагает график поставок, согласно которому первый полностью оборудованный фрегат может быть передан заказчику уже в 2030 году.

Напомним, что фрегаты FDI уже находятся на вооружении ВМС Франции, а также заказаны ВМС Греции.

Программа создания кораблей класса "Лулео" возникла после отмены в 2023 году проекта второго поколения корветов типа "Висбю", запущенного в январе 2021 года. К тому моменту Saab Kockums уже успела получить контракт на этап определения конструкции усовершенствованного 72-метрового корабля. Однако быстро меняющаяся обстановка в сфере безопасности и вступление Швеции в НАТО весной 2024 года подтолкнули местное военное ведомство к решению о создании более крупных кораблей длиной не менее 120 метров с увеличенной автономностью и расширенными возможностями.

Длина фрегатов типа FDI в варианте для французского флота составляет 122 метра, ширина – 18 метров, водоизмещение – 4500 тонн. Они развивают скорость до 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами кораблей обеспечивает система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегата включены противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер-15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата массой до 700 кг и многоцелевого вертолета типа NH90.

Особое внимание уделено защите корабельных систем от современных киберугроз, а также от радиоэлектронного противодействия.