ЦАМТО

Страны Персидского Залива наращивают закупки турецких систем ПВО

KORKUT
Турецкая самоходная артиллерийская система ПВО KORKUT.
ЦАМТО, 19 мая. Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ ускорили переговоры и заключение контрактов на приобретение турецких ЗРК малой и средней дальности.

Непосредственным поводом послужило массированное применение иранских БЛА против инфраструктурных объектов в регионе в феврале-марте 2026 года.

Как сообщает Middle East Eye, структурная уязвимость систем ПВО стран Залива носит системный характер. Развернутые в регионе американские комплексы Patriot PAC-3 MSE, NASAMS и THAAD ориентированы, прежде всего, на перехват баллистических и крылатых ракет. Против малоразмерных и сверхмалых БЛА, в том числе типа "Шахед" и FPV-дронов, эти системы обеспечивают ограниченную эффективность при высокой удельной стоимости одного перехвата. Дополнительным фактором выступает многолетнее отставание поставок американских перехватчиков вследствие перегрузки производственных мощностей в США. Существующий дефицит открыл нишу для турецкой продукции.

Основной переговорной площадкой стала выставка SAHA Expo 2026, прошедшая 5-9 мая в Стамбуле. В мероприятии приняли участие делегации более чем из 120 стран. Суммарный объем заключенных экспортных контрактов по итогам выставки составил около 8 млрд. долл. против 6,2 млрд. долл. по итогам SAHA 2024.

Вице-президент ОАЭ шейх Мансур бин Зайед лично посетил экспозицию, ознакомившись с разработками турецкого ОПК, а 7 мая министр обороны Кувейта шейх Абдулла Али Абдулла Аль-Сабах подписал с Управлением оборонной промышленности Турции (SSB) межправительственный протокол о намерениях в сфере ВТС. Документ включает закупку продукции компаний ASELSAN, HAVELSAN, Baykar, Otokar и Yonca Tersanesi. Кувейт также ведет предметные переговоры по зенитным ракетным комплексам семейства Hisar.

Центральным объектом интереса стран Залива выступает зенитный артиллерийский комплекс Korkut 100/25 производства ASELSAN. Система предназначена для поражения малоразмерных и сверхмалых БЛА 25-мм программируемыми осколочно-фугасными снарядами с воздушным подрывом (тип ATOM). Боевой модуль смонтирован на колесной бронированной платформе Ejder Yalcin 4х4 и функционирует в автономном режиме с ИИ-алгоритмами целеуказания. Заявленная эффективная дальность поражения превышает 1000 м. В апреле 2026 года компания ASELSAN провела боевые демонстрационные испытания системы с участием делегаций 15 государств с применением РЛС AURA с дальностью обнаружения 25 км.

По имеющимся данным, Саудовская Аравия и Катар уже подписали контракты на приобретение комплексов Korkut 100/25, Эр-Рияд дополнительно рассматривает закупку лазерных зенитных систем для монтажа на легкие тактические автомобили.

Параллельно государственная турецкая компания MKE реализует поставки системы ПВО малой дальности Tolga Shorad. Катар стал первым зарубежным заказчиком этой системы. В феврале 2026 года на выставке WDS 2026 в Эр-Рияде MKE подписала меморандум о взаимопонимании с саудовской компанией Al Talbiah, предусматривающий совместное производство Tolga Shorad на территории Королевства. На сегодняшний день действующий экспортный портфель системы включает Катар, Египет и Саудовскую Аравию.

В сегменте комплексов средней дальности Кувейт и ряд других государств Залива проявляют интерес к семейству Hisar. Hisar-A обеспечивает поражение целей на дальности свыше 15 км и высоте до 10 км, Hisar-O – на дальности свыше 25 км при одновременном сопровождении до 100 целей.

В мае 2026 года Турция завершила первую экспортную поставку ракетного комплекса Siper Block-1 с заявленной дальностью свыше 100 км неназванному заказчику, которого эксперты относят к Ближнему Востоку или Юго-Восточной Азии.

Концептуально все перечисленные системы объединяет архитектура "Стального купола" (Celik Kubbe), представленная ASELSAN на выставке DIMDEX-2026 в Дохе. Это многоуровневое интегрированное решение с единой системой боевого управления (C2), объединяющее Korkut, Hisar и Siper.

За пределами собственно Залива переговорную активность проявляет Ирак. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирака по оперативным вопросам генерал-лейтенант Саад Харбийе на полях SAHA Expo 2026 заявил о завершении оформления контракта на закупку 20 зенитных систем у турецких государственных предприятий (предположительно вариантов Korkut). Официальная стоимость контракта не раскрывалась. В качестве определяющих критериев выбора названы эффективность против БЛА, низкая стоимость эксплуатации и логистическая доступность.

