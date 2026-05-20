Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Российский комплекс «Оптомат-300» кратно ускорил запуск FPV-дронов. Об этом газете «Известия» рассказал президент компании «Основательные технологии» Вячеслав Нечаев.

По его словам, мобильный станок «Оптомат-300», работающий в автоматическом режиме, позволяет собирать катушки связи для FPV-дронов непосредственно на передовой и полевых мастерских. Габариты комплекса позволяют разместить его в легковом автомобиле. За сутки благодаря «Оптомату-300» можно подготовить до 20 катушек с оптоволоконным кабелем длиной 20 километров.

«Брак при перемотке с заводских бухт сведен к нулю. Точный расчет длины кабеля под задачу облегчает вес дрона», — сказал представитель разработчика.

В апреле ТАСС со ссылкой на патент к изобретению сообщил, что в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого придумали систему увеличения дальности полета дронов-камикадзе.

Также в апреле агентство со ссылкой на российские силовые структуры рассказало, что в зоне спецоперации испытывают ночные перехватчики FPV-дронов, работающие по принципу «навел и забыл».

