Войти
Lenta.ru

В США назвали цели украинских «умных бомб»

315
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

TWZ: Создание Украиной бомбы с УМПК позволит обойти ограничения на выбор цели

Создание Украиной авиационной бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволит обойти Киеву формальные ограничения западных партнеров на выбор целей для ударов на территории России. Об этом пишет американское издание TWZ.

«Разработанное внутри страны оружие большой дальности может быть использовано без ограничений против любых целей. Ранее применение западного оружия большей дальности было ограничено», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что «быстрые темпы разработки первой украинской планирующей бомбы свидетельствуют о неотложной необходимости в этом оружии, которая, возможно, была вызвана проблемами с доступностью аналогичных западных боеприпасов».

Ранее Минобороны Украины в Telegram сообщило, что украинская бомба с УМПК готова к боевому применению.

Как считает Telegram-канал Fighterbomber, «умная бомба», о готовности которой заявил Киев, обладает ограниченной дальностью, а саму разработку можно считать копией российских бомб с УМПК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М