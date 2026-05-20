Испания передала Украине партию ЗУР AIM-120 AMRAAM

ЦАМТО, 19 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес 18 мая подтвердила факт передачи Украине партии зенитных управляемых ракет (ЗУР) AIM-120 AMRAAM производства корпорации Raytheon Missiles and Defense.

Как сообщает Infodefensa.com, передача осуществлена в рамках двустороннего соглашения о безопасности, заключенного между Мадридом и Киевом в мае 2024 года, и испанского пакета военной помощи Украине на 2026 год объемом 1 млрд. евро.

Испанские ВС располагают ЗУР AIM-120 в двух основных исполнениях: в составе зенитного ракетного комплекса NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) Сухопутных войск, а также в авиационном варианте на истребителях F/A-18 Hornet и Eurofighter Typhoon. В ноябре 2023 года Государственный департамент США одобрил продажу Испании 72 ракет AIM-120C-8 в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) на сумму 105 млн. долл. для использования в составе NASAMS Сухопутных войск.

Конкретная модификация переданных Украине ракет и их точное количество официально не раскрываются.

ВСУ эксплуатируют ЗРК NASAMS с осени 2022 года в интересах прикрытия административных и промышленных центров страны. Помимо наземного пуска, ракеты AIM-120 применяются с борта истребителей F-16AM ВВС Украины.

До поставки AIM-120 Испания осуществила ряд предшествующих передач средств ПВО Украине: в ноябре 2022 года – четыре пусковых установки ЗРК MIM-23 HAWK и комплекс Aspide; в апреле и июне 2024 года – ракеты-перехватчики Patriot PAC-2; в марте 2026 года – пять ракет Patriot PAC-2. Совокупный объем военной помощи Украине с февраля 2022 года, по испанским данным, составляет около 4 млрд. евро.

AIM-120 AMRAAM – ракета средней дальности класса "воздух-воздух" / "поверхность-воздух" с активной радиолокационной головкой самонаведения. Масса – около 160 кг, длина – 3,7 м, скорость полета – до 4900 км/ч, масса боевой части – 20 кг. Дальность поражения воздушных целей при наземном пуске в составе NASAMS: для варианта C-5 – до 25-30 км, для варианта C-8 – свыше 30 км. Режим наведения на конечном участке – автономный, активный радиолокационный, что обеспечивает применение по принципу "выстрелил-и-забыл".