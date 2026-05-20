Войти
ЦАМТО

Испания передала Украине партию ЗУР AIM-120 AMRAAM

335
0
0
Ракета AIM-120 AMRAAM
Ракета AIM-120 AMRAAM.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Oliver Brandt

ЦАМТО, 19 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес 18 мая подтвердила факт передачи Украине партии зенитных управляемых ракет (ЗУР) AIM-120 AMRAAM производства корпорации Raytheon Missiles and Defense.

Как сообщает Infodefensa.com, передача осуществлена в рамках двустороннего соглашения о безопасности, заключенного между Мадридом и Киевом в мае 2024 года, и испанского пакета военной помощи Украине на 2026 год объемом 1 млрд. евро.

Испанские ВС располагают ЗУР AIM-120 в двух основных исполнениях: в составе зенитного ракетного комплекса NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) Сухопутных войск, а также в авиационном варианте на истребителях F/A-18 Hornet и Eurofighter Typhoon. В ноябре 2023 года Государственный департамент США одобрил продажу Испании 72 ракет AIM-120C-8 в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) на сумму 105 млн. долл. для использования в составе NASAMS Сухопутных войск.

Конкретная модификация переданных Украине ракет и их точное количество официально не раскрываются.

ВСУ эксплуатируют ЗРК NASAMS с осени 2022 года в интересах прикрытия административных и промышленных центров страны. Помимо наземного пуска, ракеты AIM-120 применяются с борта истребителей F-16AM ВВС Украины.

До поставки AIM-120 Испания осуществила ряд предшествующих передач средств ПВО Украине: в ноябре 2022 года – четыре пусковых установки ЗРК MIM-23 HAWK и комплекс Aspide; в апреле и июне 2024 года – ракеты-перехватчики Patriot PAC-2; в марте 2026 года – пять ракет Patriot PAC-2. Совокупный объем военной помощи Украине с февраля 2022 года, по испанским данным, составляет около 4 млрд. евро.

AIM-120 AMRAAM – ракета средней дальности класса "воздух-воздух" / "поверхность-воздух" с активной радиолокационной головкой самонаведения. Масса – около 160 кг, длина – 3,7 м, скорость полета – до 4900 км/ч, масса боевой части – 20 кг. Дальность поражения воздушных целей при наземном пуске в составе NASAMS: для варианта C-5 – до 25-30 км, для варианта C-8 – свыше 30 км. Режим наведения на конечном участке – автономный, активный радиолокационный, что обеспечивает применение по принципу "выстрелил-и-забыл".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Украина
Продукция
AMRAAM
EF-2000
F-16
F-18
NASAMS
Patriot ЗРК
С-8
Компании
Raytheon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М