В США раскритиковали Су-57Д

Изображение двухместного Су-57
Источник изображения: ОАК

TWZ: Создание двухместного Су-57Д объясняется экспортом и взаимодействием с БПЛА

Создание Россией двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д объясняется его экспортными перспективами и обеспечением взаимодействия с ведомыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, С-70 «Охотником». Об этом пишет американский портал TWZ.

«Развитие взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов значительно облегчится благодаря наличию второго человека», — говорится в публикации.

Портал уверяет, что в двухместном Су-57Д может быть заинтересована Индия.

Также издание допускает, что Су-57Д может заменить истребители Су-30СМ/ М2, обычно используемые как для задач противовоздушной обороны, так и для нанесения дальних ударов по наземным целям.

«Тем не менее добавление еще одного места в Су-57 повлияет на летно-технические характеристики. Дальность полета может уменьшиться из-за снижения запаса топлива, а общие характеристики самолета, включая скорость и маневренность, также могут пострадать. Пострадает и его радиолокационная заметность, особенно в критической лобовой проекции», — критикует Су-57Д портал.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что совершила проруливание новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57.

Также в мае генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в ходе X съезда Союза машиностроителей заявил, что российские боевые самолеты превзошли вооружение НАТО.

