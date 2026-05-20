Войти
Lenta.ru

ВС ФРГ получат сеть спутников для «восточного фланга НАТО»

312
0
0
Архивное фото. Фото: Thomas Effinger Photography / Helsing / Handout / Reuters
Архивное фото. Фото: Thomas Effinger Photography / Helsing / Handout / Reuters.

FT: Компании Helsing и OHB создадут сеть разведывательных спутников для ВС ФРГ

Компании Helsing и OHB планируют создать сеть разведывательных спутников для Вооруженных сил (ВС) ФРГ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

В планах компаний объявить о многомиллиардном тендере на группировку SPOCK-2, которая объединит спутники разведки, наблюдения и идентификации целей, использующих технологии искусственного интеллекта.

По идее Helsing и OHB, группировка сможет оказывать поддержку операциям на передовой, «особенно на восточном фланге НАТО».

В марте Telegram-канал «Разработчик БПЛА» заметил, что поставленные Германией Вооруженным силам Украины (ВСУ) барражирующие боеприпасы HX-2 компании Helsing оцениваются российскими экспертами как эффективные.

В декабре издание SpaceNews сообщило, что Германия и Норвегия планируют к 2029 году создать сеть из 75-100 разведывательных спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М