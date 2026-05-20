ВСУ тестируют систему воздушной эвакуации раненых с поля боя

Украинская армия приступила к тестированию новой системы эвакуации раненых с поля боя, предполагающую применение тяжелых мультикоптеров. Об этом пишет украинская пресса.

ВСУ пытается запустить воздушную эвакуацию раненых с поля боя в качестве альтернативы наземным роботизированным комплексам и другой наземной технике, которая перестала чувствовать себя в безопасности из-за российских дронов. Как утверждают украинские военные, попытки эвакуации раненых в тыл на автомобилях превращаются во что-то подобное русской рулетке, российские дроны специально охотятся за автотранспортом. Про наземные роботизированные комплексы тоже говорить нечего, они уничтожаются при первой возможности.

Во время дефицита НРК и как альтернатива небыстрым роботизированным комплексам, которые уязвимы для вражеских FPV, эвакуация мультикоптерами может кардинально изменить систему медицинской помощи на фронте.

На этом фоне в Киеве решили протестировать варианты воздушной эвакуации с помощью тяжелых мультикоптеров. На данный момент тестируется сама возможность эвакуации, а также отрабатывается поднятие человека в воздух с помощью специальных приспособлений.

Однако, как считают военные ВСУ, хотя этот способ эвакуации гораздо быстрее, чем наземный, но у него есть свои минусы. Во-первых, эвакуационный дрон также может быть подвергнут атаке БПЛА, а во-вторых, нужны очень хорошо обученные операторы. В общем, до внедрения воздушной эвакуации раненых в украинской армии еще далеко.