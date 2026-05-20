«Рубикон» меняет правила игры: российские FPV-дроны бьют вглубь тыла ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Российское подразделение «Рубикон» демонстрирует впечатляющие успехи в применении FPV-дронов, которые теперь способны наносить удары на глубину до 20 км в тылу противника. По данным украинского военного Романа Пахулича, анализировавшего более сотни видеозаписей, российские операторы внедряют новые тактические приемы, что значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны и увеличивает потери среди личного состава ВСУ.

Современные FPV-дроны «Рубикона», которые бьют вглубь тыла ВСУ оснащены как дневными, так и тепловизионными камерами, что позволяет им работать круглосуточно. Это делает попытки укрыться от дронов бесполезными, так как тепловой след человека может быть легко обнаружен. Пахулич отмечает, что «просто не двигаться и замереть – плохая идея».

По словам Пахулича, в последние месяцы наблюдается рост числа сбитых ударных дронов ВСУ, таких как Hornet. Он также фиксирует увеличение перехватов дальнобойных БПЛА, что может существенно снизить эффективность украинских ударов по российскому тылу. Пахулич делает вывод, что российский контур ПВО ближнего радиуса постепенно закрывает стратегическое направление для ВСУ.

В заключение Пахулич указывает на масштабирование российских подразделений войск беспилотных систем. Он считает, что в ближайшие 4-6 месяцев «серая зона с постоянным гулом непонятно чьих БПЛА над головой вырастет как в плотности, так и в глубину». Это свидетельствует о том, что российские технологии и тактики продолжают развиваться, что создает новые вызовы для украинской армии.

Таким образом, «Рубикон» меняет правила игры в зоне СВО. Он не только увеличивает глубину своих ударов, но и внедряет инновационные тактики, которые могут изменить ход боевых действий на фронте.