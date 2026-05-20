США продолжают обучать украинских пилотов управлению F-16

ЦАМТО, 19 мая. В первом квартале текущего года США продолжили подготовку украинских пилотов истребителей F-16 в рамках международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном совместно с Данией и Нидерландами.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в отчете генерального инспектора операции "Атлантическая решимость" для конгресса.

"США продолжили обучение украинских пилотов F-16 в соответствии с обязательствами, скоординированными коалицией, возглавляемой США совместно с Данией и Нидерландами", – говорится в отчете.

За отчетный квартал военные США подготовили в общей сложности (по разным специальностям) 394 военнослужащих ВСУ на базе Объединенной многонациональной группы по подготовке, дислоцированной на полигоне Графенвер в Германии, согласно отчету.

На той же базе в Германии, как отмечается в отчете, американские специалисты впервые провели шестимесячный курс подготовки украинских экипажей БМП Bradley и БТР Stryker в рамках программы Iron Phoenix, а также организовали многоуровневое обучение обслуживанию гаубиц M777.