Минобороны: к учениям по применению ядерных сил привлекут более 64 тысяч человек

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 64 тысяч человек будут привлечены к учению по подготовке и применению ядерных сил в условиях агрессии, сообщило Минобороны РФ.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии пройдут в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

"Всего к учению будет привлечено более 64 тысяч (человек - ред.) личного состава, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.