ВВС Индонезии приняли на вооружение первую партию истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 19 мая. Командование ВВС Индонезии в ходе состоявшейся 18 мая на авиабазе в Джакарте церемонии приняло на вооружение первые 6 истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation.

В мероприятии принял участие президент Индонезии Правобо Субианто,

Помимо "Рафаль", в боевой состав ВВС Индонезии были официально включены четыре пассажирских самолета "Фалькон-8X", РЛС GM403 GCI компании Thales и один самолет ВТА A-400M "Атлас".

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение о поставке до 42 новых многоцелевых истребителей "Рафаль" (30 одноместных и 12 двухместных) МО Индонезии подписало с французской компанией Dassault Aviation в феврале 2022 года. Общая стоимость сделки составляет 8,1 млрд. долл. Одновременно был размещен твердый заказ на поставку первых шести самолетов. Их покупка была оплачена в сентябре 2022 года.

В августе 2023 года компания Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения о поставке второй партии из 18 истребителей "Рафаль". В январе 2024 года вступило в силу соглашение на поставку оставшихся 18 самолетов.

Рулежные испытания первого "Рафаль" в маркировке ВВС Индонезии начались 16 сентября 2025 года в Мериньяке, а 19 сентября 2025 года он совершил свой первый полет. В 2025 году на авиабазе "Сен-Дизье" во Франции начался курс подготовки четырех пилотов и 12 технических специалистов ВВС Индонезии.

Церемония передачи ВВС Индонезии первой партии из трех истребителей "Рафаль" состоялась 28 ноября 2025 года на предприятии компании Dassault Aviation в Мериньяке (Франция). В январе 2026 года первая пара "Рафаль" прибыла в Индонезию.

Как предполагается, первые истребители будут размещены в составе 12-й истребительной эскадрильи ВВС Индонезии на авиабазе "Русмин Нурьядин" в Пеканбару.