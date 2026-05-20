ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»

Россия делает ставку на реактивные дроны-камикадзе, все больше реактивных «Гераней» появляется на вооружении российской армии. Об этом заявляет военная разведка Украины.

Россия уже запустила серийное производство реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5», «Герань-3» находится на подходе. По оценке ГУР МО Украины, на сегодняшний день российское производство готово обеспечить выпуск до 500 реактивных беспилотников в месяц, причем эти объемы постепенно будут только наращиваться. В планах российского командования довести долю реактивных дронов в войсках до 50% от общего количества.

На сегодняшний день российское Минобороны только тестирует возможности реактивных дронов, говорить о массовых пусках их еще рано, тем не менее они присутствуют во всех ежедневных ударах по Украине, но не в большом количестве.

Как утверждают представители военной разведки Украины, у реактивных дронов есть преимущество перед простыми, и заключается оно в большей скорости, что позволяет прорывать первые эшелоны украинской ПВО, дроны-перехватчики просто не успевают за ними, а попасть из пулемета или зенитной пушки по движущейся с очень большой скоростью цели практически нереально.

Также Россия оснащает реактивные «Герани» модулем управления, который позволяет менять маршрут беспилотника в реальном времени в зависимости от поставленных задач. При этом потеря связи не сыграет большой роли, дрон продолжит выполнение задачи уже самостоятельно благодаря дублирующим системам.

По мнению украинских экспертов, если в ближайшее время Украина не придумает средства противодействия реактивным «Гераням», то они станут настоящей проблемой для украинской ПВО.

