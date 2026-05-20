РИА Новости

Массовое вертолетное учение прошло на Дальнем Востоке

Вертолет Ка-27ПС
Вертолет Ка-27ПС.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ТОФ провели массовое вертолетное учение на Дальнем Востоке

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Массовое вертолетное учение провели на Дальнем Востоке, порядка 10 винтокрылых машин отработали перебазирование на запасной аэродром, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В учении были задействованы около 10 экипажей вертолетов типов Ка-27, Ка-29 и Ми-8, отмечает пресс-служба.

"На Камчатке экипажи вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота в рамках летно-тактического учения отработали вывод сил из-под удара условного противника и перебазирование на запасной аэродром", - говорится в сообщении.

Экипажи, как рассказали в пресс-службе, перелетели с основного аэродрома на запасной на значительном удалении. В ходе перелета эскадрилья выполняла различные полетные задания, вертолеты отработали сложные маневры и координацию действий групп в условиях, приближенных к боевым.

Первым приземлился Ми-8, он под прикрытием вертолетов Ка-29 высадил учебно-боевую группу военных, которые охраняли площадку во время приземления остальных машин.

"После перебазирования эскадрильи, инженерно-технический состав и тыловые службы оперативно провели маскировку и техническое обслуживание вертолетов в полевых условиях, а также организовали подвоз горюче-смазочных материалов и материальных средств, необходимых для развертывания эскадрильи на новом месте", - рассказали в пресс-службе.

Продукция
Ка-27
Ка-29
Ми-8
