Вестник Мордовии

Как на Украине оказались самоходки 2С1 бывшей армии Саддама Хусейна

Источник изображения: Фото: социальные сети

Британцы отправили на Украину самоходки 2С1 и 2С3, которые они захватили в Ираке и вывезли к себе после окончания военных действий. В группе в ВК "Северный ветер" напомнили об этой странной во многих отношениях истории.

Весной 2024 года ВСУ получила партию 122-мм и 152-мм САУ. По одним источникам, "Гвоздик" было четыре, а по другим - восемь штук, "Акация" оказалась одна.

Странным в этой истории было то, что боевые машины, прибыв из Ирака, были не демилитаризованы, а переданы компании, которая организовывала катание гражданских лиц и предоставляла такую технику для различных развлекательных мероприятий.



Скорей всего, 2С1 попали в Ирак во времена Саддама Хусейна из Болгарии, где выпускались по советской лицензии. Они наряду с 2С3 принимали участие в войне с соседним Ираном. Известно, что София активно торговала в это время с Багдадом, также поставляя в больших количествах МТ-ЛБ и МТ-Лбу.

Уже в наше время болгары наряду с Польшей и другими странами бывшего Варшавского договора и Финляндией начали снабжать формирования киевского режима старыми самоходками. "Северный ветер" напомнил, что к настоящему времени ВСУ потеряли уже четыре сотни единиц такой техники. Одна из них была уже на днях уничтожена в одном из лесных массивов Сумской области. Как это происходило, показано в ролике, размещенном на странице канала.

Алексей Брусилов

Видео: "Северный ветер"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Ирак
Иран
Польша
Украина
Финляндия
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
МТ-ЛБ
