Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки.

В Харбине начал работу юбилейный Х Российско-Китайский ЭКСПО, тема форума — «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода»

Госкорпорация Ростех демонстрирует высокотехнологичные разработки в рамках объединенной российской экспозиции на юбилейном Х Российско-Китайском ЭКСПО, который начал работу в Харбине. Среди представленных образцов — модели вертолетов Ка-32А11М и Ми-171 холдинга «Вертолеты России» и макет газоперекачивающего агрегата УГПА-16(25) Объединенной двигателестроительной корпорации. С продукцией Госкорпорации гостей ознакомил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

С приветственным словом к участникам ЭКСПО обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. «За прошедшие годы ЭКСПО превратилось в масштабное выставочное мероприятие, которое не только обеспечивает наглядную демонстрацию достижений российско-китайского сотрудничества, но и дает хорошую возможность для прямого, содержательного диалога между представителями наших деловых кругов, государственных ведомств и региональных властей.

Уверен, что подобная совместная работа будет конструктивной и плодотворной, поможет наметить новые, перспективные формы взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов», — заявил глава государства.

На экспозиции Ростеха гости выставки могут получить подробную информацию о многоцелевых вертолетах Ка-32А11М и Ми-171.

Ка-32А11М является новейшей модификацией вертолета Ка-32. Машина отличается высокой грузоподъемностью: на внешней подвеске может поднимать груз массой до 5 тонн, а в грузовой кабине — перевозить до 3,7 тонны полезной нагрузки. Новейший вариант машины также оснащается уникальной системой горизонтального, бокового и вертикального пожаротушения. Водосливное устройство за несколько секунд может набрать 5 тонн воды и сбросить их на очаг пожара.

Кроме того, Ка-32А11М является первым в мире вертолетом для тушения пожаров зимой — он оснащен подогревом водяной пушки, емкости, а также системы забора и слива воды.

Вертолеты типа Ми-8/171 — самые массовые вертолеты российского производства. Они отличаются надежностью, многофункциональностью, просты в эксплуатации и обслуживании и широко эксплуатируются в странах Азии, Южной Америки и Африки. Машины могут использоваться для тушения пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозки грузов, проведения спасательных операций и в санитарном варианте.

Среди образцов новейшего оборудования для транспортировки газа — газоперекачивающий агрегат УГПА-16(25). Его ключевое преимущество — возможность использовать в качестве привода газотурбинные двигатели мощностью от 12 до 32 МВт. При этом вне зависимости от установленного привода конструкция агрегата остается без изменений.

Кроме того, гости форума могут оценить ювелирные изделия и сувениры из янтаря от Калининградского янтарного комбината, на которые отмечается увеличение спроса в странах Азии и Ближнего Востока.

Российская экспозиция разместилась на площади 4,5 тыс. кв. м, где свою продукцию представляют 250 ведущих российских компаний и 16 регионов. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство коммерции Китайской Народной Республики и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

ЭКСПО является ведущей торгово-промышленной конгрессно-выставочной платформой, содействующей расширению и диверсификации партнерства России и Китая. Международный форум традиционно включает в себя масштабную выставочную экспозицию, где на стендах российских и китайских компаний демонстрируются передовые цифровые технологии, инновационные разработки в области транспортного и энергетического машиностроения, медицины и фармацевтики и другие достижения двух стран.

Деловая программа ЭКСПО включает 14 мероприятий — стратегические сессии, круглые столы, панельные дискуссии и семинары, а центральным событием первого дня стал VI Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, посвященный развитию практического взаимодействия между регионами России и провинциями Китая.

Работа юбилейного ЭКСПО продлится до 21 мая.