Войти
Военное обозрение

Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»

177
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В польской прессе вышло интервью с Мацеем Короваем, которого в Польше называют военным экспертом. Коровай представлен как подполковник резерва, специалист по военной тактике и стратегии. В интервью речь зашла об украинском конфликте.

Польского подполковника репортёр спросил о том, какой он видит «доктрину (НГШ ВС РФ) Герасимова» и какова тактика российской армии на фронте.

Мацей Коровай:

Армия России адаптировалась к такого рода условиям войны, как на Украине. Она учится на собственных ошибках. Россияне лучше ротируют войска, используя свежие подразделения. Они улучшили и управление огнём.

При этом польский военный эксперт (или, если угодно – человек, называющий себя военным экспертом) добавляет, что проблем в армии России хватает:

Проблемы делают для армии России глубокий и крупный прорыв сложной задачей.

Мацей Коровай считает, что «доктрина Герасимова» и Кремля в целом сочетает в себе «размывание границ между войной и миром». Он называет это «элементами гибридного подхода с адаптацией»:

Это нельзя назвать чистой войной нового поколения. Россия такую войну не ведёт. Она ведёт, скорее, классическую войну, когда упор делается на истощении противника.

Коровай подчёркивает, что Украина сегодня – это «поле боя не только для России, но и для Запада», как в своё время для СССР и Запада был Афганистан.

По словам польского подполковника-резервиста, Украина в целом удерживает фронт, но отчаянно нуждается в помощи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"