В польской прессе вышло интервью с Мацеем Короваем, которого в Польше называют военным экспертом. Коровай представлен как подполковник резерва, специалист по военной тактике и стратегии. В интервью речь зашла об украинском конфликте.

Польского подполковника репортёр спросил о том, какой он видит «доктрину (НГШ ВС РФ) Герасимова» и какова тактика российской армии на фронте.

Мацей Коровай:

Армия России адаптировалась к такого рода условиям войны, как на Украине. Она учится на собственных ошибках. Россияне лучше ротируют войска, используя свежие подразделения. Они улучшили и управление огнём.

При этом польский военный эксперт (или, если угодно – человек, называющий себя военным экспертом) добавляет, что проблем в армии России хватает:

Проблемы делают для армии России глубокий и крупный прорыв сложной задачей.

Мацей Коровай считает, что «доктрина Герасимова» и Кремля в целом сочетает в себе «размывание границ между войной и миром». Он называет это «элементами гибридного подхода с адаптацией»:

Это нельзя назвать чистой войной нового поколения. Россия такую войну не ведёт. Она ведёт, скорее, классическую войну, когда упор делается на истощении противника.

Коровай подчёркивает, что Украина сегодня – это «поле боя не только для России, но и для Запада», как в своё время для СССР и Запада был Афганистан.

По словам польского подполковника-резервиста, Украина в целом удерживает фронт, но отчаянно нуждается в помощи.