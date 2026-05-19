Войти
Lenta.ru

Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

156
0
0
Кадр: Лампа знаний / YouTube
Кадр: Лампа знаний / YouTube.

Военный Кошкин: Атаковавшие Москву БПЛА имели элементы искусственного интеллекта

Атаковавшие Москву украинские беспилотники имели элементы искусственного интеллекта, считает заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Особенности дронов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это беспилотники дальнего действия. Они имеют, вне всякого сомнения, элементы искусственного интеллекта. Скорее всего, они управляются с помощью космических спутников, вероятно, Starlink», — сообщил Кошкин.

Военный эксперт добавил, что собираются такие беспилотники на территории Украины из тех деталей, которые поставляет Запад.

Ранее депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина демонстрирует способность западного вооружения долететь до Москвы.

Атака беспилотников на Москву, произошедшая в ночь на 17 мая, стала самой массовой более чем за год. Такие выводы сделал ТАСС на основе данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Собянин Сергей
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"