Северная Европа решила в июне провести учения ВВС НАТО Ramstein Flag 26

ВВС НАТО.
Источник изображения: itv.com

В середине июня четыре североевропейских государства примут тактические учения боевой авиации НАТО Ramstein Flag 26, объединяющие свыше полутора сотен самолетов из 19 стран.

Военно-воздушные силы Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня проведут часть тактических маневров стран НАТО Ramstein Flag 26, передает РИА "Новости".

"Северная часть летных учений Ramstein Flag 26 пройдет в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании с 8 по 19 июня", – отмечается в официальном заявлении.

География тренировок охватит пространство от Финляндии до Испании. В мероприятиях примут участие 19 государств Североатлантического альянса, которые задействуют более 150 единиц авиационной техники. На финскую территорию прибудут свыше 50 самолетов и около 1,3 тыс. военнослужащих, которые будут использовать все доступные базы республики.

В последние годы российская сторона регулярно обращает внимание на беспрецедентную активность западного блока у своих границ. Представители альянса объясняют расширение инициатив необходимостью сдерживания, называя это ответом на спецоперацию. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, подчеркивая готовность решительно защищать свои интересы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля на востоке Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил Ilmataktiikka 26 с участием восемнадцати истребителей F/A-18 Hornet.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об отработке Североатлантическим альянсом на финской территории провокационных сценариев вооруженного конфликта с РФ.

В феврале дипломат сообщил о регулярных полетах разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы.

Мария Иванова

