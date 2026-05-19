Войти
Деловая газета "Взгляд"

Самая богатая австралийка вложилась в военные заводы США

148
0
0
northrop-grumman-logo
Логотип компании Northrop Grumman Corporation (Американская военно-промышленная компания).

Самая богатая женщина Австралии вложила 100 млн долларов в военные заводы США

Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джина Райнхарт приобрела акции четырех американских оборонных предприятий на сумму около 100 млн долларов.

Частная компания Джины Райнхарт стала совладельцем четырех промышленных гигантов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о корпорациях RTX, Northrop Grumman, L3Harris Technologies и Lockheed Martin.

По состоянию на конец марта общая сумма вложений в эти предприятия достигла 97 млн долларов. Таким образом предпринимательница диверсифицирует активы своей основной компании Hancock Prospecting.

Сейчас личное состояние Райнхарт оценивается в 43,8 млрд долларов. Она продолжает активно наращивать капитал за счет новых стратегических приобретений на зарубежных рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Джина Райнхарт призвала австралийских консерваторов поддержать политический курс Дональда Трампа.

Между тем администрация американского президента подготовила для Саудовской Аравии пакет оружейных контрактов с корпорациями Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman на 100 млрд долларов.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Саудовская Аравия
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"