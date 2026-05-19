Самая богатая австралийка вложилась в военные заводы США

Самая богатая женщина Австралии вложила 100 млн долларов в военные заводы США

Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting Джина Райнхарт приобрела акции четырех американских оборонных предприятий на сумму около 100 млн долларов.

Частная компания Джины Райнхарт стала совладельцем четырех промышленных гигантов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о корпорациях RTX, Northrop Grumman, L3Harris Technologies и Lockheed Martin.

По состоянию на конец марта общая сумма вложений в эти предприятия достигла 97 млн долларов. Таким образом предпринимательница диверсифицирует активы своей основной компании Hancock Prospecting.

Сейчас личное состояние Райнхарт оценивается в 43,8 млрд долларов. Она продолжает активно наращивать капитал за счет новых стратегических приобретений на зарубежных рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Джина Райнхарт призвала австралийских консерваторов поддержать политический курс Дональда Трампа.

Между тем администрация американского президента подготовила для Саудовской Аравии пакет оружейных контрактов с корпорациями Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman на 100 млрд долларов.

Мария Иванова