Началось строительство пятого корабля обеспечения флота для ВМС Индии

ЦАМТО, 18 мая. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся на верфи Hindustan Shipyard Limited (HSL) в Вишакхапатнаме церемонии резки стали для пятого из пяти заказанных для ВМС Индии кораблей обеспечения флота (FSS).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года Минобороны Индии подписало с компанией Hindustan Shipyard Limited (HSL) контракт на поставку ВМС Индии пяти кораблей обеспечения флота (FSS). Общая стоимость заказа составляет около 190 млрд. рупий (2,41 млрд. долл.).

В июле 2024 года HSL заключила с компанией Larsen & Toubro (L&T) контракт на участие в строительстве двух кораблей FSS. Компании HSL и L&T будут выполнять работы совместно для обеспечения поставок кораблей в соответствии с жестким графиком.

Церемония закладки киля головного корабля FSS состоялась на предприятии Hindustan Shipyard Limited (HSL) в Вишакхапатнаме 14 ноября 2024 года. Резка стали для второго корабля серии началась на предприятии L&T в декабре 2024 года, третьего – в феврале 2025 года, четвертого – в июне 2025 года. Киль второго корабля серии был заложен в марте 2025 года, третьего – в июле 2025 года.

Как ожидается, первый корабль будет поставлен ВМС Индии в середине 2027 года. Оставшиеся суда будут переданы с интервалом в один год. Программу предполагается завершить в 2031-2032 гг.

Заказанные суда будут применяться для снабжения в море кораблей флота топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием. Это позволит ВМС Индии выполнять задачи в течение длительного периода времени без захода в порт. Суда также могут использоваться для эвакуации при чрезвычайных ситуациях, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях (HADR).

Как заявлено, корабли обеспечения флота водоизмещением 44000 т станут первыми судами данного типа, построенными национальной компанией в Индии. Их длина составит 220 м. Большая часть оборудования и систем будут поставляться национальными производителями.