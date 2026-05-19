Войти
ЦАМТО

Началось строительство пятого корабля обеспечения флота для ВМС Индии

128
0
0
Корабли ВМС Индии
Корабли ВМС Индии.
Источник изображения: © AP Photo / Rafiq Maqbool

ЦАМТО, 18 мая. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся на верфи Hindustan Shipyard Limited (HSL) в Вишакхапатнаме церемонии резки стали для пятого из пяти заказанных для ВМС Индии кораблей обеспечения флота (FSS).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года Минобороны Индии подписало с компанией Hindustan Shipyard Limited (HSL) контракт на поставку ВМС Индии пяти кораблей обеспечения флота (FSS). Общая стоимость заказа составляет около 190 млрд. рупий (2,41 млрд. долл.).

В июле 2024 года HSL заключила с компанией Larsen & Toubro (L&T) контракт на участие в строительстве двух кораблей FSS. Компании HSL и L&T будут выполнять работы совместно для обеспечения поставок кораблей в соответствии с жестким графиком.

Церемония закладки киля головного корабля FSS состоялась на предприятии Hindustan Shipyard Limited (HSL) в Вишакхапатнаме 14 ноября 2024 года. Резка стали для второго корабля серии началась на предприятии L&T в декабре 2024 года, третьего – в феврале 2025 года, четвертого – в июне 2025 года. Киль второго корабля серии был заложен в марте 2025 года, третьего – в июле 2025 года.

Как ожидается, первый корабль будет поставлен ВМС Индии в середине 2027 года. Оставшиеся суда будут переданы с интервалом в один год. Программу предполагается завершить в 2031-2032 гг.

Заказанные суда будут применяться для снабжения в море кораблей флота топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием. Это позволит ВМС Индии выполнять задачи в течение длительного периода времени без захода в порт. Суда также могут использоваться для эвакуации при чрезвычайных ситуациях, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях (HADR).

Как заявлено, корабли обеспечения флота водоизмещением 44000 т станут первыми судами данного типа, построенными национальной компанией в Индии. Их длина составит 220 м. Большая часть оборудования и систем будут поставляться национальными производителями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"