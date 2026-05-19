Иран обнаружил новый источник влияния глубоко под Ормузским проливом (CNN, США)

CNN: Иран хочет ввести плату за использование кабелей под Ормузским проливом

В Тегеране обещали взимать плату с компаний — владельцев интернет-кабелей, идущих по дну Ормузского пролива, пишут авторы статьи на сайте CNN. Если эти кабели перестанут работать, в мире произойдет цифровая катастрофа.

Мостафа Салем (Mostafa Salem), Сара Тамими (Sarah Tamimi)

Воодушевившись успешной блокадой Ормузского пролива, Иран обратил взор на одну из скрытых артерий мировой экономики: на подводные кабели, по которым идет сетевой трафик и поток финансовых данных между Европой, Азией и Персидским заливом.

Исламская Республика вознамерилась взимать плату с мировых технологических гигантов за использование подводных интернет-кабелей под Ормузским проливом. Связанные с государством СМИ туманно пригрозили, что их работа может быть нарушена, если компании не заплатят. На прошлой неделе законодатели в Тегеране обсудили план, от которого могут пострадать кабели, соединяющие арабские страны с Европой и Азией.

“Мы введем плату за интернет-кабели”, — заявил на прошлой неделе представитель объединенного командования вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари на своей странице в соцсети X. Связанные с КСИР СМИ пишут, что Тегеран планирует “монетизировать” пролив и потребует от компаний вроде Google, Microsoft, Meta* и Amazon строгого соблюдения иранского законодательства. При этом компаниям предстоит платить лицензионный сбор за использование кабелей, а права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставляться исключительно иранским фирмам.

Часть этих компаний инвестировала в кабели через Ормузский пролив и Персидский залив, но неясно, пересекают ли они иранские воды.

Также неясно, как именно режим заставит технологических гигантов подчиниться, поскольку строгие санкции США запрещают любые платежи Ирану. В результате компании могут счесть заявления Тегерана скорее позерством, чем серьезной политикой.

Однако государственные СМИ распространяют завуалированные угрозы повреждения кабелей, что чревато убытками на триллионы долларов при передаче данных и перебоями со связью по всему миру.

Телеканал CNN связался упомянутыми в иранских сообщениях компаниями, но ответа пока не получил.

Зреют опасения, что война возобновится по возвращении президента США Дональда Трампа из Китая, и Иран все чаще сигнализирует о том, что в его распоряжении имеются и иные мощные инструменты помимо собственно военных. В частности, Тегеран подчеркивает важность Ормузского пролива не только для экспорта энергоносителей и стремится превратить свое географическое положение в источник экономической и стратегической мощи.

Подводные кабели — основа глобальной связи, по ним проходит подавляющее большинство мирового интернет-трафика и данных. Удар по ним не только замедлит интернет, но и поставит под угрозу всё — от банковских систем, военной связи и облачной инфраструктуры искусственного интеллекта до удаленной работы, онлайн-игр и потоковых служб.

Угрозы Ирана вписываются в давнюю стратегию, призванную продемонстрировать влияние на Ормузский пролив и обеспечить выживание режима — основную цель Исламской Республики в этой войне, заявила ведущий специалист по Ближнему Востоку агентства Bloomberg Дина Эсфандиари.

“Последствия для мировой экономики окажутся настолько тяжелыми, что никто больше не посмеет напасть на Иран”, — сказала она.

“Каскадная цифровая катастрофа”

Через Ормузский пролив проходит несколько крупных межконтинентальных подводных кабелей. Как объяснил старший научный сотрудник Исследовательского центра Хабтур в Объединенных Арабских Эмиратах Мостафа Ахмед, автор исследования о последствиях крупномасштабной атаки на подводные коммуникации в Персидском заливе, международные операторы и так сознательно избегают иранских вод, прокладывая вместо этого большинство кабелей вдоль оманского побережья из-за давних угроз безопасности со стороны Тегерана.

Однако два кабеля, Falcon и Gulf Bridge International (GBI), проходят через территориальные воды Ирана, отметил директор по исследованиям телекоммуникационной исследовательской компании TeleGeography Алан Молдин.

Иран не грозил диверсией в открытую, однако неоднократно давал понять через официальных лиц, законодателей и государственные СМИ о намерении покарать союзников Вашингтона в регионе. Похоже, это новейший метод асимметричной войны, избранный режимом для причинения вреда соседям.

Располагая подразделениями боевых водолазов, малыми подлодками и подводными беспилотниками, КСИР представляет явную угрозу кабелям, сказал Ахмед. Он подчеркнул, что любая атака может спровоцировать “каскадную цифровую катастрофу” сразу на нескольких континентах.

Соседям Ирана по Персидскому заливу грозят серьезные перебои с интернетом, от которых пострадают экспортные поставки нефти и газа, а также банковская деятельность. За пределами региона, по словам Ахмеда, может пострадать интернет-трафик Индии, что грозит миллиардными убытками ее многочисленным подрядчикам.

По словам Ахмеда, пролив представляет собой ключевой цифровой коридор между азиатскими центрами передачи данных, такими как Сингапур, и Европой. Малейший сбой также замедлит финансовую торговлю и трансграничные сделки между Европой и Азией, тогда как районы Восточной Африки столкнутся с перебоями с интернетом.

Если марионетки Ирана в регионе решатся применить аналогичную тактику в Красном море, ущерб окажется еще больше.

По данным гонконгской компании HGC Global Communications, в 2024 году три подводных кабеля оборвались, когда атакованное йеменскими боевиками-хуситами судно протащило якорь по морскому дну. При этом пострадало почти 25% интернет-трафика в регионе.

Несмотря на потенциальный масштабный урон на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии, компания TeleGeography подчеркнула, что по состоянию на 2025 год на кабели в Ормузском проливе приходится менее 1% глобальной пропускной способности.

“Кабельная война” — не новость

Первая трансатлантическая телеграмма была отправлена по подводному кабелю в 1858 году. Ею стало поздравительное послание из 98 слов от королевы Великобритании Виктории президенту США Джеймсу Бьюкенену, и на ее отправку ушло более 16 часов. С тех пор важность подводных кабелей росла в геометрической прогрессии.

Сегодня, по данным Международного комитета по защите кабелей, одиночное оптическое волокно в современных подводных кабелях может передавать со скоростью света массив данных, сопоставимый с 150 миллионами одновременных телефонных звонков.

Диверсии на подводных кабелях начались почти два столетия назад, после того, как в 1850 году был проложен первый телеграфный кабель в проливе Ла-Манш. В начале Первой мировой войны Великобритания перерезала ключевые телеграфные кабели Германии, нарушив связь между войсками.

Повреждение большинства современных кабелей приведет лишь к минимальным сбоям в работе, поскольку операторы оперативно перенаправят данные по глобальной сети. Однако масштабный сбой будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем в эпоху телеграфа, учитывая неразрывную зависимость мира от данных, идущих по кабелям.

Продолжающаяся война в Иране может серьезно осложнить починку, поскольку для устранения неисправности ремонтным судам необходимо долгое время оставаться на месте, отмечают эксперты. По словам Молдина, из пяти ремонтных судов, обычно работающих в Персидском заливе, сегодня осталось лишь одно.

Суэцкий канал как образец

Иранские новостные агентства заявили, что предложение взимать плату за проходящие через территориальные воды подводные кабели не противоречит международному праву, и привели в пример Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года (ЮНКЛОС), чьи положения в том числе регулируют и кабели.

Иран подписал, но не ратифицировал конвенцию, однако юристы все равно считают ее обязательной в рамках обычного международного права. В статье 79 ЮНКЛОС говорится, что прибрежные государства имеют право устанавливать условия для прокладки кабелей или трубопроводов по своей территории или территориальным водам.

Иранские СМИ приводят в качестве прецедента Египет. Каир воспользовался Суэцким каналом, через который проходит множество подводных кабелей между Европой и Азией, и ежегодно получает сотни миллионов долларов в виде транзитных сборов и лицензионных платежей.

Однако, по словам эксперта по международному праву, Суэцкий канал — это искусственный водный путь, проложенный по территории Египта, тогда как Ормузский пролив — естественная артерия, которая регулируется иными правовыми нормами.

“Разумеется, в отношении существующих кабелей Иран должен соблюдать контракты, заключенные при их прокладке”, — сказала CNN профессор международного права лондонской Школы востоковедения и африканистики Ирини Папаниколопулу. — Что касается новых, то любое государство, включая Иран, вправе решать, можно ли их прокладывать в его территориальных водах — и если да, то на каких условиях”.

Экономист Bloomberg Эсфандиари заявила, что Иран “догадывался”, что у него есть рычаги влияния на ситуацию в проливе, но не был уверен, насколько значительным окажется эффект.

Теперь, заключила она, Тегеран “осознал свое влияние сполна”.

* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская