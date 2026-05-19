Ростех повысит эффективность НИОКР за счет единой базы патентов и разработок

Платформа INVENTORUS Холдинг «РТ-Проектные технологии» повысит эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на предприятиях Госкорпорации Ростех за счет единой базы патентов и разработок — платформы INVENTORUS. Сейчас ИТ-экосистема содержит более 500 млн единиц данных, в том числе 172 млн патентов и 271 млн научных публикаций.

Единая база патентов и разработок. Источник: rostec.ru

Платформа помогает автоматически формировать запросы, готовит резюме и выводы, выявляет скрытые технологические связи. Это позволит существенно сократить время на поиск и анализ научно-технической информации, необходимой для принятия решений о направлениях исследований, а также исключит дублирование работ.

Инфраструктура платформы развернута на базе облачного дата-центра с высоким уровнем надежности и защиты, включая защиту от DDoS-атак. Поэтому в системе можно работать с информацией ограниченного распространения. Цифровой сервис включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Для Госкорпорации Ростех важно, чтобы сотни наших предприятий работали в едином научно-технологическом контуре. База данных платформы INVENTORUS ежедневно пополняется на более чем 50 тысяч новых документов. Это, фактически, профессиональная библиотека мирового уровня, содержащая сведения о трендах и патентной активности. По предварительным оценкам, новый сервис сэкономит примерно 70% времени только на поиск и обзор литературы по интересующей теме. Также он сделает более эффективным поиск новых технологических и конкурентных ниш и исключит дублирование разработок внутри периметра Корпорации», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

В состав платформы входит цифровой ассистент «Никола», который помогает формулировать поисковые запросы, готовит краткие резюме и выводы по документам. Также ИИ-агент отвечает на вопросы в формате «Чат с PDF» и ускоряет вход в новые технологические области.

«В основе платформы — ИИ-сервисы, обученные на отраслевых данных. Они автоматизируют выявление скрытых технологических взаимосвязей, помогают формировать стратегии развития и обеспечивают глубокую интерпретацию данных. Наши коллеги получат не просто инструмент поиска патентов и публикаций, а полноценную среду для принятия решений, позволяющую выбирать направления разработок с максимальным потенциалом», — сказал генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

Разработчик платформы — ООО «Инвенторус» — имеет аккредитацию ИТ-компании Минцифры России и включен в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России. В июле прошлого года проект INVENTORUS был представлен президенту России. С 1 октября 2025 года платформа включена в централизованный доступ в соответствии с указом главы государства.