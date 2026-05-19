В России разработали имитатор солнечных батарей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В НГТУ разработали имитатор солнечных батарей для наземного тестирования

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали имитатор солнечных батарей, позволяющий тестировать оборудование космического корабля на Земле. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Наша разработка в энергетическом плане не уступает основному импортному аналогу — речь о КПД и массогабаритных показателях, где масса составляет почти 30 килограммов, а удельная мощность — 142 ватта на килограмм», — рассказал разработчик Сергей Велихер.

В апреле НАСА сообщило, что на корабль Orion миссии Artemis III установлены все 186 теплозащитных блоков Avcoat, а также прошли проверку его четыре солнечные панели.

В марте американское космическое агентство рассказало, что астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир вышли в открытый космос для подготовки внешней поверхности Международной космической станции к установке двух солнечных панелей.

