Американский флот пополнился последним кораблем прибрежной зоны типа "Фридом"

В минувшие выходные ВМС Соединенных Штатов провели церемонию ввода в эксплуатацию корабля прибрежной зоны LCS-31 "Кливленд". Это шестнадцатый и последний корабль типа "Фридом", построенный компанией Fincantieri Marinette Marine для американского флота.

Как уточняет Naval Today, в ближайшее время "Кливленд" отправится в порт приписки – на военно-морскую базу Мэйпорт во Флориде.

Командир "Кливленда" капитан Брюс Халлетт подчеркнул значимость роли экипажа в формировании наследия корабля после его ввода в строй.

"Вы не просто служите на этом корабле. Вы пишете первую главу его истории. Вы создаёте наследие, которое сохранится надолго после того, как все мы покинем его палубу", – сказал он на церемонии.

Корабль заложили в июне 2021 года и спустили на воду в апреле 2023 года. Испытания "Кливленда" завершились в декабре 2025 года.

Хотя формально "Кливленд" считается 16 кораблем типа "Фридом", но за последние четыре года ВМС США вывели из эксплуатации пять кораблей типа "Фридом", построенные раньше остальных. Это связано с различными конструктивными недочетами, исправление которых было признано нецелесообразным с точки зрения финансовых расходов.

Напомним, что серия LCS реализована двумя основными подрядчиками по альтернативным проектам. Корабли типа "Фридом" разработаны консорциумом, возглавляемым Lockheed Martin. Они сконструированы по традиционной схеме. Вариант "Индепенденс" представляет собой тримараны и производился компанией Austal USA (последний из них ввели в строй в ноябре 2025 года).

Водоизмещение кораблей типа "Фридом" – 2862 тонны, длина корпуса – 115,3 метра, ширина – 17,5 метра. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость до 40 узлов и совершать переходы на дальность до 4500 морских миль. Экипаж – 50 человек.

Корабли этого типа вооружены 57-мм артустановкой Mk.110, зенитными ракетами RIM-116, 324-мм торпедами, а также 30-мм пушками и 12,7-мм пулеметами. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета типа MH-60R/S "Сихок" и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа MQ-8 "Фаер Скаут".